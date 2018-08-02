В Афганістані викрали і вбили трьох іноземців

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У столиці Афганістану вбиті троє іноземців: громадяни Індії, Малайзії та Македонії.

Місцева поліція розцінила вбивство як терористичний акт. Слідчі розповіли BBC, що чоловіки їхали до аеропорту, коли невідомі зупинили їх автомобіль і витягли пасажирів назовні.

Три тіла пізніше знайшли в районі Мусахі. Жодна терористична організація поки що не взяла відповідальність за злочин.

За попередніми даними, всі троє працювали кухарями на французьку компанію Sodexo.

Разом з тілами поліція знайшла документи загиблих, повідомляє агентство Reuters. Малайзійцю було 64 роки, громадянину Індії - 39, Македонії - 37.

Останніми роками випадки викрадень людей в Афганістані почастішали. Як правило, жертвами стають місцеві жителі, та іноді злочинці викрадають і іноземців.

У серпні 2016 року були викрадені австралійський і американський професори, що працювали в Американському університеті Афганістану в Кабулі.

У січні 2017-го вони з'явилися на відео, яке розповсюдив Талібан. В ньому двоє чоловіків звернулися до Дональда Трампа і заявили, що їх відпустять лише у разі його згоди на обмін заручниками.

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