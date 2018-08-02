Розірваний лотерейний квиток приніс пенсіонерам $76 млн

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Сімейна пара пенсіонерів із Шотландії зірвала джекпот у розмірі £58 мільйонів (приблизно $76 мільйонів). Перемогу приніс лотерейний квиток, який встигли розірвати та викинути у смітник як програшний.

Фред та Леслі Хіггінс з Абердинширу (Шотландія) вгадали всі виграшні номери розіграшу міжнародної лотереї Euromillions, який проходив 10 липня.

Щоправда, про свою перемогу пара дізналася не одразу. Коли містер Хіггінс попросив продавця магазину перевірити, чи є квиток виграшним, той помістив білет у лотерейний термінал і за декілька секунд відповів, що цифри не співпадають. Після цього продавець розірвав квиток і викинув у смітник.

Майже одразу після цього на лотерейній машині з'явилось повідомлення, в якому власників квитка попросили зв'язатися з організаторами лотереї.

Продавець швидко дістав квиток зі смітника і передав Хіггінсу. Вже вдома той знову перевірив виграшні цифри - цього разу самостійно. Виявилось, що разом із дружиною він зірвав джекпот. Загальна сума виграшу - £57 975 367 ($75,715,512).

Копирайт изображения PA Image caption Пара роздумує про придбання нового житла за кордоном

Розірваний квиток

Містер Хіггінс і його дружина - постійні гравці в лотерею. Чоловік відвідав магазин у місті Лоренсекерк, щоб перевірити квитки за минулий тиждень та придбати нові. Тоді він і звернувся за допомогою до продавця.

"Консультант помістив квиток у лотерейну машину і сказав, що я не переможець, - розповідає 67-річний Хіггінс. - А потім розірвав його навпіл і викинув у смітник. Але потім на терміналі з'явився надпис про те, що мені слід зберегти квиток".

Хоча білет був розірваним, всі цифри на ньому було легко розпізнати. Вдома Хіггінс зайшов на сайт лотереї, щоб ще раз перевірити виграшну комбінацію цифр. "Перша співпала, друга співпала, ще одна, потім ще одна - у нас були всі потрібні цифри", - згадує пенсіонер.

"Коли Леслі прокинулася, я розповів їй все, що сталося. Показав їй номери, попросив перевірити ще раз. Спочатку вона зрозуміла все неправильно і вирішила, що ми стали багатшими на 5,7 мільйонів, а не на неймовірні 57".

Щоб підтвердити справжність розірваного квитка, організатори лотереї провели власне розслідування. Кілька спеціалістів приїхали у Лоренсекерк і перевірили версію подружжя. Зокрема, слідчі передивилися записи з камер спостереження магазину, де виграшний квиток зіпусвали.

Копирайт изображения Google Image caption Магазин, у якому Фред Хіггінс придбав виграшний квиток

Як витратити мільйони

До виходу на пенсію містер Хіггінс працював адміністратором у Audi, його дружина - менеджером по роботі з клієнтами у логістичній компанії Montrose Port Authori.

Пара, що провела разом останні 35 років, вже встигла зробити першу покупку на виграні гроші: нею став новий кабріолет Audi.

"До виграшу у нас було цілком комфортне життя, але ми завжди мріяли пожити десь іще. Нам подобається острів Гоцо, де живе моя племінниця. Ми давно думаємо про ці краї. Останнім часом мені також подобається Франція, Леслі - Барбадос".

Як поціновувач віскі, містер Хіггінс також планує витратити частину виграних грошей на поповнення своєї колекції.

"20 серпня буде річниця нашого із Леслі весілля, за кілька днів після цього - мій день народження. Так що, думаю, ми влаштуємо святкування, а вже потім вирішимо, що робитимемо далі".

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