Скандал в Японії: медуніверситет "занижував жінкам результати вступу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2018 році в медичний університет зарахували лише 30 жінок

Користувачів соцмереж у Японії збурили повідомлення про те, що один з найпрестижніших медичних університетів Японії занижував результати вступних іспитів жінок.

Японська газета Yomiuri Shimbun повідомляє, що Токійський медуніверситет почав змінювати результати у 2011 році, аби гарантувати, що не більше 30% абітурієнтів-жінок зарахують на навчання.

Приватний університет заявляє, що проведе розслідування звинувачень у дискримінації.

Видання, яка є найбільшою щоденною газетою в країні, опублікувало доповідь, присвячену вивченню вступників.

Газета повідомляє, що у 2018 році лише 30 жінок-абітурієнтів та 141 чоловіка прийняли на навчання до цього університету.

Вона цитує неназване джерело, згідно з яким офіційні особи навчального закладу домовилися скоротити кількість жінок-абітурієнтів.

Причиною було занепокоєння, що випускники-жінки не будуть займатися медичною практикою.

"Багато жінок, які закінчили навчання, в кінцевому підсумку залишають медичну практику, аби народжувати та виховувати дітей", - сказало джерело газети.

У 2010 році, до початку втручання у результати вступних іспитів, кількість жінок серед студентів становила близько 40%.

Ця історія набула великого розголосу в країні, оскільки активна участь жінок в економіці країни стала ключовим завданням програми прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Дослідження показують, що лише 12,4% законодавців, високопосадовців та менеджерів у Японії - жінки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Університет і раніше підозрювали у втручанні в результати екзаменів

Токійський медичний університет вже був під слідством за звинуваченнями у підкупі Футоші Сано, високопосадовця міністерства освіти.

Підозрюють, що він допоміг установі отримати грант в обмін на збільшення балів вступного іспиту його сина.

Саме під час розслідування цього факту була виявлена гендерна дискримінація.

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