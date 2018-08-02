Офіційний курс перетнув 27 грн за долар

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Національний банк знизив офіційний курс гривні до 27, 01 грн за долар. Від попереднього дня гривня подешевшала на майже 5 копійок.

У четвер НБУ також знову проводив валютний аукціон і продав банкам валюти на 100 млн доларів. У той таки час попит банків на валюту був вищим - вони подали заявок майже на 125 млн доларів.

Цього тижня Нацбанк пояснив падіння курсу гривні тим, що іноземні інвестори активно перераховують дивіденди за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 млн дол. США), а також виходять з україхнських облігацій (з початку липня обсяг ОВДП в портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд грн).

Оглядачі зауважують, що цьогорічна "сезонна" девальвація гривні почалася на місяць раніше, ніж зазвичай. Проте цього року з приходом осені до так званих "сезонних" ризиків може додатися і невідновлення співпраці з МВФ на тлі періоду великих виплат зовнішнього боргу.

Раніше і сам Нацбанк називав серед головних ризиків для фінансової стабільності країни подальше зволікання із відновленням співпраці з МВФ.

Напередодні, 1 серпня стало відомо, що залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України становить 1,995 млрд гривень.

Цей показник є мінімальним з січня 2014 року. Тоді залишок становив 1,739 млрд грн.