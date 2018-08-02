На Європу насувається надзвичайна спека

Копирайт изображения EPA Image caption У Мадриді дехто рятується від спеки у фонтанах

Поки Європа запікається від спеки, метеорологи попереджають, що вже найближчими днями можуть бути встановлені нові температурні рекорди.

Нинішній рекорд - 48 градусів за Цельсієм - було встановлено в Афінах у липні 1977.

Проте нинішні температури в Іспанії і Португалії невпинно зростають, - до цієї частини Європи наближається хвиля спекотного повітря з Африки.

За прогнозами, спека може побити як національні рекорди, так і загально європейський рекорд 41-річної давнини.

Іспанська національна служба погоди оголосила попередження про "надзвичайну спеку особливо на південному сході країни" принаймні до неділі.

Європейська група спостереження за погодними аномаліями, Meteoalarm, вже виставила для південної Португалії і Іспанії червону позначку надзвичайної небезпеки, що може нести навіть ризики для здоров'я і життя.

Нік Міллєр з відділу BBC weather каже, що "небезпечні, потенціально рекордні" температурні показники на Іберійському півострові можуть перевищувати 45 градусів і наближатися до 50 градусів за Цельсієм.

Португальський температурний рекорд у 47,7 градуса за Цельсієм було встановлено у 2003 році. В Іспанії найвищий показник - 47,3 градуса - було зафіксовано у липні минулого літа.

"П'ятниця і субота, очевидно, будуть найспекотнішими днями, коли старі температурні рекорди можуть бути перевершені", - передбачають у Meteogroup.

Від 45-46 градусів у четвер температури, як очікується, перевищать 47 градусів на вихідні.

У Meteogroup також вважають, що вірогідність того, що існує 40% імовірність, що афінський рекорд у 48 градусів буде перевершено. Існує також можливість, що буде побито і загальноєвропейський рекорд.

Європейські температурні рекорди

Португальська національна служба погоди порівнює нинішню спеку з тією, що була влітку 2003 року. За прогнозом, навіть нічні температури на будуть нижчими за 25-30 градусів практично по всій території країни.

Проте високі температури на Іберійському півострові - це лише продовження тривалої літньої спеки по всій Європі.

Крижана верхівка гори Кебнекайзе тане зі швидкістю у кілька сантиметрів на день. Науковці сперечаються, чи не втратить гора титул найвищої в країні, якщо льодовик розтане. Швеція також потерпала від пожеж за Полярним колом.

Пожежі у Греції забрали життя 90 людей.

Звісно, пожежі є більш-менш регулярним явищем у Європі, проте що довшими будуть періоди сухої, спекотної погоди, то більшою буде вірогідність пожеж.

Дослідники вважають, що зі змінами клімату спекотні періоди у Європі почастішають удвічі.

Копирайт изображения EPA Image caption Рейн біля Дюссельдорфа також обмілів

Довге, спекотне літо цього року підкосило навіть німецьких броварів, - попит на пиво зріс настільки, що виробниками бракує пляшок.

А у землі Саксонія-Ангальт через спекотну погоду рівень води в Ельбі знизився настільки, що на дні річки були знайдені гранати і амуніція часів Другої світової війни.