Вартість Apple сягнула $1 трильйона
Apple стала першою у світі акціонерною компанією, вартість якої становить один трильйон доларів.
Такої вартості компанія, що виробляє iPhone, досягла на вечірніх торгах у Нью-Йорку, коли ціна акцій компанії перевищила 207 доларів.
Проти вівторка, коли були оголошені кращі, ніж очікувалося, квартальні фінансові результати компанії, ціни зросли на 9%.
Таким чином, Apple випередив інших велетнів Сіліконової долини, включно із Amazon, Microsoft та Facebook.
Своєю появою у 1976 році Apple "завдячує" гаражу Стіва Джобса. Спочатку компанія була відома своїми компютерами Macintosh.
Відтоді, як у 2007 році Apple почав випускати iPhone, вартість акцій компанії зросла на 1 100%.
Загалом, від первинного випуску акцій Apple у 1980 році ціна акцій компанії зросла на понад 50 000%.
За цей самий період індекс 500 найбільших компаній S&P 500 зріс на 2 000%.