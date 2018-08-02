Поліція відкрила справу через вибух авто ще одного активіста

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Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху авто, яке належало Віталію Чернявському, місцевому активісту і голові фракції "Батьківщина" Кам'янської міської ради.

Поліція кваліфікує напад як замах на вбивство.

У повідомленні поліції ім'я постраждалого не згадується, йдеться лише про те, що "під час руху вибухнув автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував 49-річний чоловік".

Проте депутат Криворізької міської ради Микола Колесник повідомив, що від вибуху авто постраждав саме Віталій Чернявський.

У своєму дописі на Facebook Микола Колесник також пише про Віталія Чернявського не лише як про колегу-депутата:

"Він депутат міськради, але це не головне, головне те що він патріот та чесна людина. Волонтер з першого дня війни, справжній волонтер".

За повідомленням поліції, постраждалого доправили до лікарні із важкими травмами.

Це не перший напад на громадських активістів за останні дні.

Вранці 2 серпня невідомий чоловік за кермом вантажівки протаранив автомобіль громадських активістів Григорія Козьми та Михайла Кузаконя та втік з місця злочину.

За день до цього, 31 липня у сусідніх південних областях України сталися одразу два напади на громадських активістів. У Бердянську вбили колишнього бійця АТО Віталія Олешка, а в Херсоні облили кислотою працівницю міськради й відому у місті активістку Катерину Гандзюк.