Вибори у Зімбабве: Еммерсон Мнангагва переміг у першому турі

Копирайт изображения AFP Image caption Еммерсон Мнангагва здобув посаду глави держави після відсторонення від влади Роберта Мугабе

Чинний лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва переміг на виборах президента країни, повідомила центральна виборча комісія після підрахунку голосів у всіх десяти провінціях.

Мнангагва набрав 50,8% голосів, його основний суперник - кандидат від опозиційного альянсу "Рух за демократичні зміни" (MDC) Нельсон Чаміза - 44,3%.

В абсолютних цифрах Еммерсон Мнангагва, який представляє правлячу партію "Зімбабвійський африканський національний союз" (ZANU PF), набрав понад 2,46 млн голосів.

Представники опозиції заявили, що достовірність результатів перевірити неможливо. Однак у Центрвиборчкомі країни вибори назвали чесними.

Копирайт изображения YESHIEL PANCHIA Image caption Вибори супроводжувалися протестами в столиці країни

Отримавши понад 50% голосів виборців, Мнангагва уникнув другого туру президентських виборів.

Результати президентських виборів, які пройшли одночасно з парламентськими, оголосили не відразу, що викликало невдоволення опозиції та протести.

В альянсі MDC стверджували, що правляча партія намагається підтасувати результати голосування, щоб забезпечити перемогу панові Мнангагві.

Затримку з оголошенням результатів називали неприйнятною не тільки опозиціонери, а й представники місії спостерігачів ЄС.

За підсумками парламентських виборів правляча партія ZANU PF отримала більшість місць в кабінеті міністрів.

Президентські і парламентські вибори в Зімбабве стали першими після відсторонення від влади Роберта Мугабе, який керував країною впродовж 20 років.

Копирайт изображения AFP Image caption Кандидат від опозиції Нельсон Чаміза не згоден з результатами

У середу між прихильниками опозиційного альянсу "Рух за демократичні зміни" і поліцією в столиці країни Хараре спалахнули сутички.

Поліція застосувала водяні гармати та сльозогінний газ після того, як протестувальники почали палити шини в центрі столиці. В результаті зіткнень загинули шестеро людей.

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