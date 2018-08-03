Вибори у Зімбабве: Еммерсон Мнангагва переміг у першому турі
Чинний лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва переміг на виборах президента країни, повідомила центральна виборча комісія після підрахунку голосів у всіх десяти провінціях.
Мнангагва набрав 50,8% голосів, його основний суперник - кандидат від опозиційного альянсу "Рух за демократичні зміни" (MDC) Нельсон Чаміза - 44,3%.
В абсолютних цифрах Еммерсон Мнангагва, який представляє правлячу партію "Зімбабвійський африканський національний союз" (ZANU PF), набрав понад 2,46 млн голосів.
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Представники опозиції заявили, що достовірність результатів перевірити неможливо. Однак у Центрвиборчкомі країни вибори назвали чесними.
Отримавши понад 50% голосів виборців, Мнангагва уникнув другого туру президентських виборів.
Результати президентських виборів, які пройшли одночасно з парламентськими, оголосили не відразу, що викликало невдоволення опозиції та протести.
В альянсі MDC стверджували, що правляча партія намагається підтасувати результати голосування, щоб забезпечити перемогу панові Мнангагві.
Затримку з оголошенням результатів називали неприйнятною не тільки опозиціонери, а й представники місії спостерігачів ЄС.
За підсумками парламентських виборів правляча партія ZANU PF отримала більшість місць в кабінеті міністрів.
Президентські і парламентські вибори в Зімбабве стали першими після відсторонення від влади Роберта Мугабе, який керував країною впродовж 20 років.
У середу між прихильниками опозиційного альянсу "Рух за демократичні зміни" і поліцією в столиці країни Хараре спалахнули сутички.
Поліція застосувала водяні гармати та сльозогінний газ після того, як протестувальники почали палити шини в центрі столиці. В результаті зіткнень загинули шестеро людей.
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