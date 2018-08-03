Насильство в дитбудинку на Волині: що відомо?

Копирайт изображения Facebook Людмили Денісової

На Волині розслідують ситуацію в дитбудинку в Рожищі, де у дітей виявили сліди побиття та крові на одязі під час перевірки закладу.

У п'ятницю, 3 серпня, поліція розпочала досудове розслідування за статтею про розбещення неповнолітніх, а напередодні - також за статтями про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей та умисне легке тілесне ушкодження, повідомили BBC Україна в Головному управлінні Нацполіції у Волинській області.

Директора закладу в Рожищі відсторонили, обирається запобіжний захід, написала у Facebook Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У четвер, 2 серпня, вона повідомила, що у десятьох вихованців дитбудинку під час планової перевірки виявили сліди побиття та крові на одягу, а троє дітей поскаржилися на сексуальні домагання з боку керівництва притулку.

За словами дітей, їх б'є директор закладу та його брат, який працює там черговим з режиму, написала пані Денисова. Дівчата розповіли, що останній торкався їх за різні частини тіла. "Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася - сказала, що вони все вигадують", - зазначила омбудсмен.

Потерпілих доправили до лікарні, де їм мають надати медичну та психологічну допомогу. Решту дітей залишили в дитячому будинку в Рожищі. Там щонайменше протягом трьох тижнів з ними цілодобово чергуватимуть поліцейські та працівники служби у справах дітей, повідомила Денісова.

Прокурори та слідчі допитують можливих причетних осіб та опитують вихованців, інформує прокуратура Волинської області.

Директор дитячого притулку Леонід Матвійчук спростовує обвинувачення. В інтерв'ю виданню Волинь24 він заявив, що черговому довелося втихомирювати дівчат-підлітків через "деструктивну поведінку". За словами Матвійчука, вони підпалили папір в ігровій кімнаті, а також "організовували крики, пісні, нецензурні слова".

Як стало відомо, 30 липня сусіди, які проживають поруч, викликали поліцію, оскільки з притулку було чутно дитячі крики, написала Денісова у Facebook.

Діти розповіли представникам омбудсмена, що в цей день їх бив черговий з режиму і вони кликали на допомогу. За їхніми словами, коли поліція прибула на місце, черговий їх не впустив, пише Денисова.

У прокуратурі області зауважили, що раніше в цьому дитячому будинку зникла дитина - у травні один з вихованців втік із закладу.

Керівництво закладу повідомило про це правоохоронцям лише два місяці потому - 11 липня.

Прокуратура зверталася до губернатора Волинської області з проханням вирішити питання та притягти до відповідальності посадових осіб притулку, повідомили у відомстві.

Як зазначила пані Денисова, зниклу дитину так і не знайшли.

Загалом у дитячому будинку в Рожищі 33 дитини, віком від 3 до 18 років.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.