Google хоче запустити в Китаї пошуковик із цензурою - ЗМІ

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Google розробляє нову версію пошуковї системи для КНР. Щоб вийти на китайский ринок, компанії доведеться змиритися з вимогами місцевої цензури.

Одразу декілька видань повідомили про плани компанії Google запустити окрему версію пошуковика для Китаю. Передбачається, що нова система працюватиме відповідно до місцевих законів про цензуру і не показуватиме користувачам сайти, де публікуються матеріали про права людини, демократію та протести.

Про новий проект Google під кодовою назвою DragonFly написало видання The Intercept. Пізніше перелічені там факти підтвердили джерела агентств Reuters та AFP.

У той же час у самій Google від детальних коментарів відмовились: "В Китаї працюють декілька наших мобільних додатків - таких, як Google Translate та Files Go. Ми інвестуємо у китайські компанії. Але спекуляції про наші майбутні проекти ми не коментуємо".

Про що йдеться у матеріалах ЗМІ?

Журналісти The Intercept посилаються на внутрішні документи Google, у яких сказано, що роботу над проектом DragonFly розпочали ще навесні 2017 року. Виконавчий директор Google Сундар Пічаї нібито навіть зустрічався з представниками китайської влади і обговорював майбутнє пошуковика у Китаї.

Раніше Пічаї неодноразово говорив про зацікавленість у китайському ринку. "Google - для всіх. І так, ми хочемо бути у Китаї. Хочемо обслуговувати місцевих користувачів", - заявляв керівник Google в ході однієї з конференцій.

Повідомляється, що пошукова система Google для Китаю буде включати "чорний список запитів": серед іншого туди будуть входити всі сайти, заборонені урядом.

За даними журналістів, Google вже розробила дві тестові версії пошукових додатків для Android під назвами Maotai та Longfei. Якщо китайська влада схвалить запуск проекту, то програми зможуть запрацювати вже наступного року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пошукова система Google для Китаю буде включати "чорний список запитів"

Як влаштована інтернет-цензура в Китаї?

Китайська система державного нагляду за мережею відома як "Золотий щит" або "Великий китайський фаєрвол". Вона почала діяти у 2003 році і відтоді під цензуру потрапили понад півтора мільйони сайтів. Серед них Google, Facebook, Instagram, Twitter, Wikipedia та інші.

Забороненими можуть стати як інтернет-ресурси в цілому так і окремі теми, пошукові запити чи словосполучення.

Зокрема влада блокує згадки про події 1989 року на площі Тяньаньмень, опозиційні матеріали та будь-які публікації, що можуть бути розцінені як "політично некоректні".

В окремих випадках під цензуру потрапляють жарти про місцевих політиків або зображення, що виставляють їх комічним чином.

Копирайт изображения AFP/WEIBO

Так, минулого року з китайських сайтів стали масово зникати зображення Вінні-Пуха. Причина - жарти про схожість анімаційного героя з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

В китайских соцмережах такі публікації користувались великою популярністю, але віднедавна їх почали видаляти інтернет-цензори.

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Час від часу публікації на заборонені теми або спроби обходити блокування сайтів обертаються для китайских користувачів арештами. В кінці минулого року повідомлялося про затримання блогера Ван Цзяньфена, який дозволив собі іронічні висловлювання на адресу лідера КНР.

Тоді ж стало відомо про п'ятирічне ув'язнення Ву Сяньяна, який, як повідомляла китайська влада, продавав програмне забезпечення, що дозволяло користувачам відвідувати заборонені сайти.

Що замість Facebook та Instagram?

Масові блокування глобальних соцмереж зробило популярними китайські аналоги популярних сервісів.

Аудиторія месенджера WeChat, який часто порівнюють з WhatsApp і Telegram, - понад 900 мільйонів людей. У 2016-му, під час святкування китайського нового року, за допомогою WeChat було здійснено більше транзакцій, ніж через сервіс PayPal за весь 2015 рік.

Cервісом Sina Weibo, функціонал якого багато в чому копіює Twitter, користуються понад 300 мільйонів людей.

Успішно функціонує і аналог Youtube - відеохостинг Youku. Його аудиторія перевищує 500 мільйонів людей.

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