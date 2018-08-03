У Франції ввели штрафи за вуличні домагання до жінок

Копирайт изображения Marie Laguerre/Cafe video Image caption Кадр із відео, яке стало приводом для прийняття закону

Французький параламент ухвалив закон, що вводить штрафи за вуличні домагання до жінок.

Викрик непристойностей та інші форми вуличних домагань будуть розцінюватися французькою владою як правопорушення. За таку поведінку з винуватців може бути стягнений штраф у розмірі від €90 до €750.

За словами державного секретаря з питань гендерної рівності Франції, матеріальна відповідальність буде грати роль "стримуючого фактору". "Раніше вуличні домагання лишались безкарними, та тепер все зміниться", - каже Марлен Ш'яппа.

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Приводом для ухвалення закону став скандальний інцидент з 22-річною французькою студенткою Марі Лагер. В кінці липня дівчина йшла вулицею у одному з районів Парижа, коли невідомий чоловік почав викрикувати на її адресу непристойності. Лагер крикнула йому "Замовкни!" - у відповідь той наздогнав її і сильно вдарив по обличчю.

Відео з камер спостереження, які зафіксували інцидент, швидко стали популярними у соцмережах та зібрали мільйони переглядів.

"Я розуміла, що він може мене вдарити, - згадує Лагер. - І так, я могла б втекти, та такий варіант я не розглядала. Я не збиралася опускати очі чи вибачатися".

За даними Фонду Жана Жореса, з різними формами сексуальних домагань регулярно стикається значна частина французьких жінок: 50% опитаних зізналися, що час від часу вислуховують сексистські зауваження на свою адресу; 45% - що часто стикаються з "грубими жестами сексуального характеру" з боку чоловіків.

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