Медреформа в дії: чому зарплати лікарів виросли, але не у всіх

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У липні зарплати лікарів в медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я (НСЗ), зросли в півтори-два рази у порівнянні з червнем.

Підвищення торкнулося, передусім, сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Як формується зарплата, тепер визначає сам медичний заклад. Сума оплати залежить від кількості декларацій, які підписав лікар із пацієнтами або від якості його роботи.

Так, за даними МОЗ, у Селидовому на Донеччині сімейний лікар, який підписав 1800 декларацій, отримав у липні після оподаткування 10 504 грн у порівнянні з 5 450 грн в червні.

У місті Балта Одеської області сімейний лікар, який підписав 1795 декларацій, отримав у липні після оподаткування — 16 011 грн замість 5 834 грн у червні.

У Немирові Вінницької області зарплата лікаря, що уклав 1450 декларацій, зросла за місяць з 5 600 грн до 11 460 грн. А в Кременчуку Полтавської області у лікаря з 1800 деклараціями дохід виріс з 8128 грн до 13730 грн.

"Це гроші не отримані, а зароблені лікарями, яким довіряють пацієнти, і які підписали багато декларацій. У лікарів, до яких іде мало людей, дохід суттєво не змінився. Це називається конкуренція", - пише в своєму Facebook заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Пропорційно зросли також доходи медсестер, закріплених за затребуваними лікарями.

Супрун наголошує, що це лише початок. "Коли всі пацієнти підпишуть декларації зі своїми лікарями - дохід медзакладу збільшуватиметься, а відповідно зростатиме і його спроможність оплачувати роботу співробітників", - пояснила очільниця МОЗ.

Як працює нова система?

Принцип нової системи охорони здоров'я полягає в тому, що гроші "ідуть за пацієнтом". Тобто більше фінансування отримують ті заклади, які обслуговують більшу кількість пацієнтів.

Щоб отримувати медпослуги у конкретному закладі в конкретного лікаря, кожен пацієнт має підписати декларацію.

В результаті такого адресного фінансування в липні Національна служба здоров'я вплатила за медичне обслуговування пацієнтів 255,3 млн грн у 161 заклад, кажуть у МОЗ.

"Для лікарів цих закладів це означає, що вони вже можуть претендувати на вищі зарплати. Адже заклади автономізовані, а отже можуть самі формувати розмір зарплат - сума більше не прив'язана до тарифної сітки", - зазначила Супрун.

Більше грошей отримали не всі

Супрун підкреслює - для того, щоб отримувати фінансування за новою системою, медичні заклади мають подати заяви до НСЗ.

Але це не гарантує збільшення зарплат для лікарів та нову якість послуг для пацієнтів. Проблеми є в тих регіонах та закладах, де укладання декларацій іде дуже повільно через технічну неготовність або недбале ставлення до пацієнта та брак комунікації, додає Ковтонюк.

"Десь головні лікарі не перейшли на диференційну модель оплати праці і лишили медиків на старих "ставках". Це призводить до втрати мотивації працювати. Є заклади, що підписали десятки тисяч декларацій, але лікарі не відчули цього на своєму доході", - каже заступник міністра.

Крім того, в деяких регіонах місцева влада взагалі згортає підтримку медичних закладів, які перейшли на фінансування від НСЗ, обурюються в МОЗ.

"Усе це - приклади безвідповідальної політики, і недалекого управлінського мислення. Ще не всі розуміють, що ми уже не граємо у "переклади відповідальність". Гра тепер називається "виграй конкуренцію", - додає Ковтонюк.

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