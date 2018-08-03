Путін та його партія стрімко втрачають рейтинг в Росії

Копирайт изображения DMITRY FEOKTISTOV/TASS VIA GETTY IMAGES Image caption Протести проти підвищення пенсійного віку пройшли в десятках міст Росії

Рейтинг партії "Єдина Росія" впав до десятирічного мінімуму на тлі невдоволення росіян пенсійною реформою. Востаннє настільки низьким рівень підтримки був в кінці 2007 року.

Якби вибори відбулися найближчої неділі, голосувати за партію влади були б готові лише 33% росіян. Про це свідчать дані опитування фонду "Громадська думка".

Ще в червні рейтинг "Єдиної Росії" тримався на рівні 45%, проте потім почав різко знижуватися. Це сталося після того, як лідер партії, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку і збільшення ПДВ.

У підсумку за півтора місяця підтримка "Єдиної Росії" впала більш ніж на 10 процентних пунктів, випливає з даних фонду.

З опитаних 43% негативно оцінюють роботу партії - цей показник за півтора місяця зріс на 15 процентних пунктів. 36% росіян зізналися, що за останній місяць стали менше довіряти партії влади.

Низькі рейтинги "Єдиної Росії" можуть негативно позначитися на її результатах на осінніх виборах. У єдиний день голосування 9 вересня в Росії пройдуть вибори 26 глав регіонів, а також вибори 17 законодавчих зборів і довибори 7 депутатів Держдуми.

На тлі погіршення позицій "Єдиної Росії" рейтинги інших парламентських партій тримаються на колишньому рівні або навіть виросли. Наприклад, за КПРФ зараз готові голосувати 13% росіян - це найвищий рівень підтримки за останній час.

Таких значень рейтинг комуністів досяг саме після повідомлення про пенсійну реформу, проти якої виступає партія. Наприклад, ще 10 червня віддати голос за КПРФ хотіли тільки 9%. А вже 17 червня, після оголошення про реформу, підтримка партії зросла до 13%.

Рейтинг Путіна також падає

Непопулярна реформа негативно позначилася і на рівні підтримки президента Росії Володимира Путіна, який понад місяць не коментував підвищення пенсійного віку.

За даними опитування, на початку червня голосувати за Путіна, який був переобраний на четвертий термін у березні, були готові 60% росіян. Станом на 29 липня кількість прихильників скоротилася до 47%.

Це найнижчий рівень підтримки російського президента з 2013 року, коли його рейтинг опускався до 45%. Після сочинської Олімпіади та анексії Криму його показники перевищували 60% - нижче цього рівня вони впали саме після оголошення про пенсійну реформу.

Попри те, що 20 липня Володимир Путін заявив, що підвищення пенсійного віку йому не подобається, за останній тиждень його рейтинг опустився ще на два процентних пункти.

Лідер єдиноросів Дмитро Медведєв теж втрачає довіру росіян. Кількість тих, хто позитивно оцінював його роботу на посаді прем'єра, з середини червня впала з 34% до 26%. А ось незадоволених діяльністю Медведєва стало більше: їхня кількість за той же період зросла з 44% до 53%.

Уряд оголосив про підвищення пенсійного віку в середині червня під час чемпіонату світу з футболу в Росії. Протести проти реформи почалися ще під час чемпіонату і продовжилися після нього.

19 липня законопроект ухвалила Держдума в першому читанні. Фракція "єдиноросів" проголосувала за нього практично одноголосно, що і дозволило прийняти документ. ЛДПР, КПРФ і "Справедлива Росія" голосували проти, але вони мають в Думі меншість.

Документ передбачає, що з 1 січня 2019 року почнеться збільшення пенсійного віку з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.

Збільшення буде відбуватись поетапно. Перехідний період для чоловіків закінчиться в 2028 році, для жінок - у 2034 році.

Друге читання заплановане на вересень. Останні акції протесту в Москві пройшли минулих вихідних і зібрали в цілому близько 18 тисяч людей.

Опитування фонду "Громадська думка" проводилося 28-29 липня, в ньому взяли участь 3 тисячі людей.

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