Поліція затримала підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство активістки Катерини Гандзюк, повідомив голова МВС Арсен Аваков.
Згодом перший заступник голови нацполіції В'ячеслав Аброськін додав, що правоохоронці "затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину".
Керуючу справами Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк 31 липня облили кислотою, у неї постраждало 35% шкіри.
1 серпня її перевезли до Києва, а 3 серпня вже зробили першу операцію.
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3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з пані Гандзюк заявив, що справу передадуть СБУ.
Це може бути пов'язане з тим, що пані Гандзюк гостро критикувала дії поліції та може їй не довіряти.
Катерина Гандзюк є відомою херсонською активісткою, яка критикувала дії правоохоронців у місті, викривала факти корупції та боролась з проросійськими організаціями у місті.
Що встановила поліція
За даними поліції, напад стався о 8-й ранку 31 липня біля будинку міської чиновниці.
Невідомий чоловік плеснув у Катерину Гандзюк кислоту і втік.
Експертиза на другий день встановила, що це була концентрована сірчана кислота.
Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч з місцем нападу.
У день нападу патрульні отримали прикмети нападника, однак затримати його у той же день не вдалося.
Керівник херсонської поліції Микола Вербицький на брифінгу припустив, що зловмисник був не один: "Скоріш за все, у нього були спільники, які чекали на нього в автомобілі".
Вже після експертизи напад перекваліфікували з хуліганства на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".
Поліція висуває такі версії:
- злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк;
- злочин через її активну громадську позицію;
- напад через "можливі конфліктні ситуації".
Низка міжнародних організацій, а також посольство США в Україні закликали владу розлсідувати напад на Катерину Гандзюк.