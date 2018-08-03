Поліція затримала підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк

Копирайт изображения Facebook Катерини Гандзюк Image caption Внаслідок нападу з кислотою у Катерини Гандзюк найбільше постраждали шия, спина, частина обличчя біля ока та нирки

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство активістки Катерини Гандзюк, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

Згодом перший заступник голови нацполіції В'ячеслав Аброськін додав, що правоохоронці "затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину".

Керуючу справами Херсонської міськради та активістку Катерину Гандзюк 31 липня облили кислотою, у неї постраждало 35% шкіри.

1 серпня її перевезли до Києва, а 3 серпня вже зробили першу операцію.

3 серпня генпрокурор Юрій Луценко після спілкування з пані Гандзюк заявив, що справу передадуть СБУ.

Це може бути пов'язане з тим, що пані Гандзюк гостро критикувала дії поліції та може їй не довіряти.

Катерина Гандзюк є відомою херсонською активісткою, яка критикувала дії правоохоронців у місті, викривала факти корупції та боролась з проросійськими організаціями у місті.

Що встановила поліція

За даними поліції, напад стався о 8-й ранку 31 липня біля будинку міської чиновниці.

Невідомий чоловік плеснув у Катерину Гандзюк кислоту і втік.

Копирайт изображения Поліція Херсонщини Image caption Зображення нападника на одній з камер спостереження

Експертиза на другий день встановила, що це була концентрована сірчана кислота.

Правоохоронці вилучили відео з десяти камер спостереження поруч з місцем нападу.

У день нападу патрульні отримали прикмети нападника, однак затримати його у той же день не вдалося.

Керівник херсонської поліції Микола Вербицький на брифінгу припустив, що зловмисник був не один: "Скоріш за все, у нього були спільники, які чекали на нього в автомобілі".

Вже після експертизи напад перекваліфікували з хуліганства на "замах на вбивство з особливою жорстокістю".

Поліція висуває такі версії:

злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю Катерини Гандзюк;

злочин через її активну громадську позицію;

напад через "можливі конфліктні ситуації".

Низка міжнародних організацій, а також посольство США в Україні закликали владу розлсідувати напад на Катерину Гандзюк.