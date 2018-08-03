Двічі поспіль: "Динамо" знову перемогло "Шахтар"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ісмаїлі Сантус (зліва) та Віктор Циганков

Київське "Динамо" вдома перемогло донецький "Шахтар" у третьому турі чемпіонату України з футболу з рахунком 1-0. Це вже друга перемога киян над донеччанами за останні кілька тижнів.

Матчі двох найкращих команд країни вважаються класичним дербі та збирають найбільше глядачів.

Перший тайм пройшов за незначної переваги киян, які частіше турбували ворота Андрія П'ятова.

На 27-й хвилині другого тайму після передачі у штрафний майданчик "Шахтаря" Беньямін Вербич переграв усіх на другому поверсі й забив м'яч головою.

Кінцівку матчу гірники провели в атаках і мали кілька нагод відзначитись, проте не змогли цього зробити.

Загалом у цьому матчі кияни виглядали впевненішими за суперника.

Після трьох турів "Динамо" лідирує у чемпіонаті з дев'ятьма очками.

Друга поспіль перемога

Це вже друга зустріч команд цього літа.

Минулого сезону донеччани виграли золоті медалі чемпіонату та здобули кубок України.

Копирайт изображения http://www.fcdynamo.kiev.ua Image caption Беньямін Вербич забив переможний гол за "Динамо"

Натомість 21 липня в Одесі "Динамо" переграло "Шахтар" у першому матчі нового сезону за суперкубок з рахунком 1-0.

Останні хвилини того протистояння спричинили скандал, який підігрів пристрасті перед сьогоднішньою зустріччю двох найтитулованіших клубів країни.

Справа у тому, що на 94-й хвилині матчу в Одесі після сутички між футболістами суддя показав червону картку гравцю "Шахтаря" Ісмаїлі.

Згідно з регламентом змагань, після отримання червоної картки гравець має пропустити три наступні матчі команди.

Копирайт изображения ФК "ШАХТАР" (ДОНЕЦЬК) Image caption "Шахтар" тріумфував у чемпіонаті та кубку України минулого сезону

Проте кваліфікаційно-дисциплінарна комісія федерації футболу вирішила, що Ісмаїлі має пропустити тільки два матчі.

Інтрига полягала у тому, що саме третій матч - це вже була зустріч з "Динамо", і відсутність одного з провідних гравців "Шахтаря" зіграла б на руку киянам.

У своєму поясненні КДК аргументувала, що в інтересах глядачів відійти від правил та дати дискваліфікацію на дві гри, щоб Ісмаїлі зміг вийти проти киян.

У відповідь "Динамо" оприлюднило гнівну реакцію, в якій звинуватило КДК у порушенні регламенту та підігруванні "Шахтарю".