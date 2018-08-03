Перше інтерв'ю матері Осами бен Ладена: він був гарною дитиною

Копирайт изображения Getty Images Image caption Осама бен Ладен

Мати колишнього лідера угрупування "Аль-Каїда" Осами бен Ладена вперше після загибелі сина у 2011 році дала інтерв'ю і розповіла про нього.

Алія Ганем поспілкувалась з британською газетою Guardian вдома у Саудівській Аравії.

Вона заявила виданню, що її син був сором'язливою і "гарною дитиною", але йому "промили мізки" в університеті.

У родині твердять, що востаннє бачили бен Ладена у 1999 році, коли той був в Афганістані. Це сталось за два роки до атак у США в 2001 році.

У той час його вже вважали одним з організаторів світового терору, а в Афганістан він поїхав боротись проти радянського вторгнення у 1980-х роках.

"Ми були дуже засмучені. Я не хотіла, щоб це все сталось. Чому він від всього відмовився", - відповіла пані Ганем на питання, що відчувала, коли дізналась про вибір сина.

Вона також сказала, що організація Братів Мусульман, до якої син долучився під час навчання, була чимось схожим на "культ".

Родина бен Ладенів залишається однією з найвпливовіших у Саудівській Аравії та має значні прибутки у сфері будівництва.

Батько бен Ладена розлучився з матір'ю за три роки після народження Осами, а загалом він мав понад 50 дітей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обкладинки журналів після заяви США про вбивство Осами бен Ладена в 2011 році

Після подій вересня 2001 року родину допитували представники влади Саудівської Аравії та обмежили можливість пересуватись і подорожувати.

Журналіст Мартін Чулов написав у статті після розмови з матір'ю, що влада країни дозволила йому спілкуватись з пані Ганем з власного інтересу. Вони сподівались продемонструвати, що колишній лідер "Аль-Каїди" діяв сам, а не був урядовим агентом, як дехто стверджував.

Двоє братів бен Ладена - Хассан і Ахмад - також були присутні під час інтерв'ю. Вони заявили, що були шоковані звісткою, що брат причетний до атак 11 вересня 2001 року у США.

"Від наймолодших і до найстаріших нам всім було соромно за нього. Ми розуміли, що всі ми зіткнемось з жахливими наслідками його вчинку. Вся наша родина повернулась з-за кордону до Саудівської Аравії", - заявив його брат Ахмад.

Також він каже, що матір досі не вірить у те, що Осама організував атаки у США, вважаючи, що це зробили люди з його оточення.

Життя бен Ладена

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