Одинадцять зморених голодом дітей знайшли у пустелі в США

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція описує місце, де знайшли дітей, як саморобний барак поблизу громади Амалія на півночі штату Нью-Мексіко

Поліція американського штату Нью-Мексіко знайшла 11 виснажених дітей, яких тримали у занедбаному бараці у пустелі.

Місцевий шериф розповів, що у діти були вбрані у лахміття, були босі та виглядали як "біженці Третьої Світової війни".

На місці також знайшли п'ятьох дорослих, серед них було двоє важко озброєних чоловіків.

До бараків поліція прийшла з обшуком після того, як отримала повідомлення: "Нас морять голодом. Нам потрібні їжа та вода".

Правоохоронці розповіли, що дітей тримали у невеликому підземному причепі, який був накритий пластиком, та не мав води та електрики.

Як група дітей та дорослих опинилася там поки що невідомо.

Шериф міста Таос Джеррі Хогреф розповів ABC News, що діти були голодні, брудні, та хотіли пити.

"Я працюю поліцейським 30 років. Я ніколи не бачив нічого подібного. В це важко повірити", - сказав він.

"Вони були худі, із ребрами, що стирчать, дуже брудні та перелякані".

На місці не було свіжої води, а єдиною їжею виявилися кілька картоплин та пачка рису, пояснили у поліції.

Копирайт изображения EPA Image caption Сірая Ваххаджу підозрюють у викраденні свого трирічного сина

На місці арештували двох озброєних чоловіків на ім'я Сірай Ваххадж (Siraj Wahhaj ) та Лукас Мортен.

Трьох жінок, що перебували на місці, також затримали, проте згодом відпустили.

Пан Хогреф розповів ABC, що виглядало так, ніби чоловіки, що контролювали барак, "промили мізки жінкам та дітям та дуже сильно їх залякали".

Місцеві соціальні служби взяли під опіку 11 дітей.

Ваххаджу (Mr Wahhaj) також підозрюють у викраденні свого трирічного сина, проте хлопця не було серед групи знайдених дітей, повідомляють американські ЗМІ.