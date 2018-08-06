Шаурма вкладає на лікарняні ліжка: 93 отруєних

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У Києві зафіксували вже 93 хворих на гостру кишкову інфекцію.

Всі вони отруїлися їжею з вуличних торговельних точок, повідомила Продспоживслужба.

Отруєння викликала шаурма, куплена біля станції метро "Дарниця" та у МАФі на Поштовій площі. Неясний продукт знайшли також у торговельних точках біля м. Харківська, м. Лісова та на Оболонському проспекті.

"Неякісні продукти поставляв один суб'єкт господарювання, який здійснював реалізацію шаурми. На сьогодні діяльність його припинена", - йдеться у повідомленні.

Через масове отруєння шаурмою чиновники планують до 15 вересня перевірити на інфекцію всі торгові точки їжі. Рівень захворюваності на кишкову інфекцію цього року фахівці вважають високим.

У групі ризику - не лише шаурма, а й хот-доги, пиріжки та інший фаст-фуд.

Потенційно небезпечними для здоров'я вулична їжа стає не лише від неналежних умови приготування, а й через неякісні соуси на основі майонезу, попереджають спеціалісти.

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