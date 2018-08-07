Спека у Європі потроху спадатиме. Але не скрізь

Копирайт изображения AFP Image caption Плавці пірнають у море в Ніці на південному сході Франції

Перепочинок від високих температур скоро прийде, твердять прогнози. В його очікуванні Європа переживає черговий день літньої спеки.

В Іспанії кількість її жертв сягнула семи людей після того, як громадянин Німеччини помер від сонячного удару під час паломництва до Каміно де Сантьяго, розповіла поліція агенція AFP.

Свого максимуму на півдні Франції температура мала досягти у понеділок. На північ країни - найбільша спека має прийти у вівторок.

А в Швеції кількість лісових пожеж зменшилася, одночасно із сильними зливами, які прийшли у понеділок.

Рекордна спека на Північному полярному колі спричинила засуху та займання.

Аби зменшити забруднення повітря у Франції обмежили рух транспорту у деяких містах. Мешканцям Парижа замість власних автомобілів пропонують користуватися безкоштовними автостоянками та дешевим метро та автобусами.

Синоптики прогнозують прохолоду на кінець тижня, коли температура знизиться до +20-25 градусів.

Національна погодна служба Франції розповіла, що цьогорічна спека може увійти до трійки температурних рекордів країни.

Копирайт изображения EPA Image caption Діти гарються у фонтанах поблизу річки Темза у Лондоні

Велика Британія переживає 32-градусну спеку на півдні, проте на півночі країни - хмари та прохолода.

У Метеорологічному офісі розповіли, що свого піку у +34°C температура досягне у вівторок, а потім почне поступово спадати.

З Іспанії спека і далі триматиметься, особливо на південному сході, де синоптики прогнозують +40-42°C.

Не легшає навіть вночі: у муніципалітеті Соріта на південному заході країни зафіксували +35.1°C опівночі. У національній службі погоди заявили, що це національний рекорд.

Португальські пожежники продовжують воювати із полум'ям попри те, що влада сподівалася відновити контроль над стихією.

Але Хорхе Ботелхо, голова комісії з цивільного захисту Фаро, розповів, що за умови поліпшення погодних умов пожежники зможуть швидко впоратися з вогнем, враховуючи те, що "95% периметра пожежі" вже перебувають під контролем.

У погодній службі країни заявили, що свого піку температура досягнула цими вихідними, і зараз опустилася нижче 45 градусів. Тенденція збережеться на найближчі дні.

Ранній врожай вина

У Німеччині готуються до нового підвищення температури всередині тижня. Після того має стати легше. Офіційні дані показують, що середня температура за квітень-липень на 3.6 градусів вища за статистичну.

Проте це не так погано, кажуть виробники вина. Вони вже зібрали ранній врожай винограду, який вродив завдяки сухій та спекотній погоді.

Один із виноробів розповів новинній агенції Reuters, що цього разу виноград достиг на 2 тижні раніше.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Ріка Рейн пересихає у Німеччині

Дійсний європейський рекорд температури +48°C був зафіксований в Афінах у липні 1977 року.

Португальський національний рекорд у +47.4°C був зафіксований у 2003 році. Пік у +47.3°C в Іспанії зафіксували у липні минулого року.

Дослідники заявляють, що вірогідність важкої та довгої спеки у Європі посилилася удвічі через зміни клімату.