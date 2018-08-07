У Чернігові розстріляли пару лелек: як люди рятують їхнє дитинча

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У Чернігові невідомі розстріляли родину лелек, яка звила гніздо на електроопорі району Олександрівка. Місцеві жителі розповіли: знайшли дорослого птаха вбитим під стовпом. Двоє пташенят в цей час кричали зверху у гнізді.

"Вони так кричали, що кров застигала в жилах", - розповідає місцевий мешканець Олександр.

Мертвого лелеку люди поховали на місці. Другого дорослого птаха так і не знайшли. Припускають, що він також був поранений, але зміг відлетіти.

У своїх припущеннях щодо того, хто міг вбити лелек, місцеві мешканці одностайні.

"Виявили в неділю мертвого лелеку о сьомій ранку. На відкриття полювання хтось, очевидно, випив, вирішили постріляти. Взяли патрони й поїхали палити", - припускає місцева мешканка Олена Удочкіна.

Осиротілі пташенята провели добу в гнізді, поки один з малюків не зник.

Копирайт изображения facebook.com/Yana Тulupova

"Чи то вітром його віднесло, тому що там вітер кажуть, був сильний. Чи то його скинуло дощем. Може, він десь в кущах поблизу, але поки що не знайшли. Сидить в гнізді один", - розповідає Олена Удочкіна.

Порятунком птаха опікується вся громада. Аби зняти його з гнізда, що розташоване на стовпі з електродротами під напругою, мешканці Чернігова звернулися до міських електромереж.

Там пообіцяли надати автомобільну вежу, коли вона буде вільна. Проте люди скаржаться, що електрики не готові перервати робочий графік, аби прийти на допомогу птахам.

Вбивство родини лелек шокувало багатьох чернігівців, які пропонують свою допомогу волонтерам. Мешканці планують обстежити лелеку у ветеринара після того, як дістануть його із гнізда.

А потім - відправлять його на перетримку. Люди слідкують за долею лелеченят в соціальних мережах та сподіваються, що птах-сирота скоро зможе самостійно літати.

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