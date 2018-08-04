18 загиблих у катастрофі гелікоптера в Росії: вже назвали причину аварії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гелікоптер Мі-8

Пасажирський гелікоптер Мі-8 розбився в Красноярському краї Росії, повідомили в місцевому управлінні МНС. За данними Слідчого комітету Росії, в результаті жорсткої посадки загинули 18 людей.

"В 10:20 (6.20 за київським часом) 04.08.2018 року в Туруханському районі за 2 км від населеного пункту Ігарка відбулася жорстка посадка вертольоту Мі-8. Інформація уточнюється", - йдеться у заяві МНС.

Вже відома попередня причина катастрофи.

"За попередніми даними, о 5 ранку за московським часом два вертольоти авіакомпанії Utair "виконували зліт один поблизу іншого в районі Ванкорського нафтового родовища", - йдеться в заяві "Росавіації".

Першим злетів вертоліт Мі-8 із зовнішньою вантажною підвіскою і без пасажирів на борту. Другим злітав екіпаж вертольота Мі-8АМТ з пасажирами - працівниками вахтової зміни, яких мали доправити на нафтоперекачувальну станцію.

"За попередньою інформацією, після зльоту вертоліт Мі-8АМТ з пасажирами на борту з невстановлених причин зіткнувся із зовнішньої підвіскою вертольота з вантажем, в результаті чого впав, зруйнувався і згорів", - заявили у відомстві.

Другий вертоліт змушений був у повітрі відчепити зовнішній вантаж і скинути його на землю, щоб уникнути падіння.

На місці падіння Мі-8 знайшли прилад реєстрації параметрів польоту та бортові самописці.

За даними ЗМІ, політ відбувався без диспетчерського супроводу. Тобто, відповідальність за розрахунок безпечних відстаней і виконання всіх маневрів лежить на екіпажах двох вертольотів.