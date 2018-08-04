Північна Корея не зупинила ядерну програму - звіт ООН

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Північна Корея не зупинила свою ядерну та ракетну програми, порушуючи санкції ООН, йдеться у звіті Ради безпеки ООН.

Пхеньян також зумів "суттєво збільшити" незаконне перевезення нафтопродуктів кораблями та намагається продавати зброю за кордон.

Конфіденційний звіт групи незалежних експертів представили Раді безпеки ООН у п'ятницю.

Північна Корея поки не коментувала висновки документу.

Минулого тижня американські посадовці заявили, що Північна Корея може будувати нові балістичні ракети попри нещодавнє потепління у стосунках з президентом Дональдом Трампом та обіцянку країни почати денуклеаризацію.

Неназваний співрозмовник Washington Post повідомив, що шпигунські супутники зафіксували продовження активності на потужностях з виробництва балістичних ракет.

У червні президент Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі. У результаті два лідери заявили про домовленість розпочати денуклеаризацію, щоправда, жодних термінів, коли Північна Корея має це зробити, не називали.

Північна Корея наразі перебуває під міжнародними та американськими санкціями через власну ядерну програму і випробування балістичних ракет.

Про що йдеться у звіті ООН?

Звіт ООН підготували експерти, які моніторять виконання санкцій проти Північної Кореї.

З документом змогли ознайомитись представники низки ЗМІ.

"КНДР не зупинила свою ядерну та ракетну програми та продовжує ігнорувати резолюції Ради безпеки через значне збільшення перевезень нафтопродуктів кораблями та перевезень морем вугілля у 2018 році", - йдеться у звіті.

Копирайт изображения AFP Image caption У червні лідери США та КНДР домовились про ядерне роззброєння Північної Кореї але без конкретних строків

В документі також наполягають, що Пхеньян "намагається постачати озброєння та військове обладнання через закордонних посередників" до Лівії, Ємену та Судану.

Експерти дійшли висновку, що активність КНДР робить фінансові санкції неефективними.

Звіт з'явився після заяв Державного секретаря США Майка Помпео про те, що він "оптимістичний" щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Вступаючи на саміті АСЕАН у Сінгапурі, він заявив, що "робота розпочалась".

За його словами, для денуклеаризації потрібен "деякий час".

Також чиновник відзначив, що бачив звіти, які вказують на ігнорування Росією санкцій проти КНДР. Зокрема, це стосується дозволу працювати на своїй території північним корейцям.

Натомість Росія заперечила інформацію, яку опублікувала газета Wall Street Journal, про тисячі нових працівників з Північної Кореї на своїй території.