Смертельна ДТП біля Херсона: п'яний військовий комісар збив подружжя

Копирайт изображения Лариса Сарган Image caption Автомобіль збив двох людей на тротуарі і врізався в дерево

На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом автомобіля на смерть збив молоде подружжя, а двоє дітей залишились сиротами, повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

Трагедія сталась ввечері 3 серпня у містечку Чаплинка Херсонської області.

Прес-служба Сухопутних військ України уточнила, що винуватцем трагедії став військовий комісар Чаплинського районного військового комісаріату.

"Згідно з рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ, військового комісара Чаплинського районного військового комісаріату звільнено з армії та позбавлено військового звання відповідно до чинного законодавства", - йдеться у заяві військових.

Поліція Херсонської області уточнила, що загиблими внаслідок наїзду військового комісара стали дівчина та хлопець 1996 та 1991 років народження.

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Правоохоронці додали, що після наїзду на молоде подружжя автомобіль на великій швидкості ще й в'їхав у дерево.

У повідомленні Генпрокуратури вказано, що водій автомобіля "ВАЗ-2106" перебував у стані "сильного алкогольного сп'яніння" та наїхав на молодих людей, які померли на місці трагедії.

Затриманому водієві невдовзі оголосять підозру, а суд обиратиме запобіжний захід.

В останні кілька тижнів поліція посилила контроль на дорогах України, щоб зменшити аварійність та смертність.