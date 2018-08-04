Небачена спека у Європі: як рятуються люди, звірі та риба

Копирайт изображения AFP Image caption Найвища вершина Швеції втратила за місяць чотири метри і перестала бути найвищою.

У наступні кілька днів Європа може побити температурний літній рекорд - у деяких районах Іспанії та Португалії буде понад 47 градусів тепла за Цельсієм.

Але навіть якщо не дивитись на термометр, наслідки спеки помітні повсюди - від розталих гір у Швеції до чуток про перебої з Брюссельською капустою.

Ми зібрали кілька найяскравіших прикладів впливу спеки на весь континент. Деякі з них дивні, а деякі вже викликають занепокоєння.

1. Гора, яка тане

Льодовик на шведській горі Кебнекайзе вже не є найвищою точкою країни, адже він сильно розтанув протягом липня.

Професор географії Стокгольмського університету Гунілд Розквіст назвав це "досить загрозливим", додавши, що у цьому випадку вплив зміни клімату дуже наочний.

Популярна вершина втратила чотири метри льоду між 2 та 31 липням цього року.

2. Порятунок риби у Швейцарії

У Швейцарії від спеки просто вариться риба, а у деяких кантонах вже змушені розпочати рятувальні місії, щоб врятувати мешканців водойм від задухи.

Коли температура води піднімається вище 27 градусів за Цельсієм, багато виді не можуть вижити. Минулого тижня температура води у гірському Боденському озері досягла позначки 25.

Копирайт изображения Reuters Image caption Річка Рейн пересихає

У деяких регіонах місцеві керівники рибних служб змогли зібрати деякі види риби, яким загрожує небезпека, та перемістити їх у прохолодніші водойми. Проте це неможливо зробити в Боденському озері та у річці Рейн.

Влада Швейцарії турбується не тільки про рибу. Військовим тут дозволили одягнути шорти та футболки замість звичної форми.

Поліцейським собакам одягли черевики, щоб захистити їхні лапи від розпечених тротуарів.

3. Чи зникне Брюссельська капуста?

Прихильники та противники цього продукту по-різному сприймають можливе зникнення з прилавків Брюссельської капусти.

Копирайт изображения PA Image caption Врожай Брюссельської капусти під загрозою

А от фермери, які вирощують продукт, стикнулись з великою проблемою й попереджають про можливі перебої з постачанням через неврожай.

Картопля також у небезпеці, принаймні цього року ці овочі будуть дуже маленькими на фоні дуже холодної зими та надзвичайно спекотного літа.

4. Заморожена їжа для мешканців зоопарків

Копирайт изображения ZSL LONDON ZOO Image caption Сурикати ласують замороженими ласощами у зоопарку Лондона

Люди - не єдиний вид, який зараз потерпає від літнього поту. Працівники зоопарків також накручують зайві кілометри, щоб охолодити своїх підопічних.

У одному із зоопарків на півдні Франції хижаки ласують замороженою мішаниною крові та шматків м'яса. А травоїдні можуть охолодитись завдяки замороженим фруктовим сумішам.

5. Токсичні водорості у Балтиці

Купання у водах Балтійського моря обмежене через поширення токсичних водоростей, яке спричинила погода.

Людям у Польщі, Литві та Швеції радять не залазити у воду з таким водоростями.

Копирайт изображения Reuters Image caption Токсичні водорості на пляжі поблизу Гдині у Польщі

Фінський інститут екології SYKE повідомив, що поширення такої органіки стало наймасовішим за десятиліття.

Втім, науковці не засмучуються - зелений покрив допомагає вивчити, які бактерії є чутливими до рослин, що може допомогти подолати резистентність до антибіотиків.

"Це гарна нагода зібрати матеріал для дослідження. Останніми роками з цим у нас були проблеми", - каже польський науковець Анна Мазур-Мажець.

6. Водяні гармати ціляться у дерева

У Німеччині поліція почала застосовувати свої водяні гармати для поливу спраглих дерев, а не розгону демонстрацій.

Копирайт изображения Reuters Image caption Німецька поліція кинула водомети на допомогу спраглим деревам

Загрозливу машини помітили за поливом дерев у парку в Берліні, Гамбурзі та по всій країні - навіть поблизу офісу Ангели Меркель.

Така практика стала своєрідним змагання. Минулого тижня берлінська поліція опублікувала повідомлення у Twitter із закликом до колег з Франкфурта, Мюнхена та навіть Відня прийняти подібний виклик.

У Франкфурті приєднались до флешмобу і навіть опублікували фото як доказ. Хоча колеги у Мюнхені та Відні відмовились, розповівши, що за них цю роботу зробили проливні дощі.