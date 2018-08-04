У Данії жінку вперше оштрафували за носіння нікаба

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Жінка стала першою людиною у Данії, яку покарали за носіння головного убору, який повністю закриває обличчя. Відповідна заборона набула чинності 1 серпня.

28-літня жінка привернула увагу поліції, коли між нею та іншою людиною відбулась суперечка у торговому центрі поблизу Копенгагена.

Вона була одягнена у нікаб, який повністю закриває обличчя.

Жінку оштрафували на 155 доларів, коли вона відмовилась зняти нікаб - головний убір, який закриває все обличчя, але містить маленький проріз для очей.

Новий закон спричинив протести та критику з боку правозахисних груп.

У законі окремо не згадали мусульманські бурки чи нікаби, а сформулювали досить загально: "будь-хто, хто одягає предмет одягу, який приховує обличчя у публічних місцях, каратиметься штрафом".

Копирайт изображения AFP Image caption Сотні людей виходили у Данії на протести проти нового закону

У звіті поліції вказано, що у п'ятницю відбулась перепалка, під час якої одна жінка намагалась зняти головний убір з іншої.

"Під час сутички з неї зняли нікаб, але коли ми прибули на місце, вона одягнула його назад", - заявив речник місцевої поліції.

Поліція згодом подивилась запис з камер спостереження і переконалась, що друга жінка дійсно силою знімала нікаб суперниці.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У Данії набрала чинності заборона носити бурку чи нікаб жінкам.

Через це обом жінкам висунули звинувачення у порушенні громадського порядку, а одну з них ще й додатково покарали за порушення закону щодо закритого обличчя.

За відмову зняти нікаб жінку оштрафували на 155 доларів.

1 серпня у Копенгагені пройшли протести проти нового закону, який фактично забороняє носити мусульманський традиційний одяг.

Копирайт изображения Reuters Image caption Солідарність з мусульманськими жінками проявили представники різних соціальних груп

Якщо поліція повторно упіймає людину за порушення цього закону, то штраф вже складатиме не 155 доларів, а майже 1500.

Організація Human Rights Watch назвала закон "дискримінаційним".

Минулого року Європейський суд з прав людини підтримав подібний бельгійський закон, вказавши, що право на особисте релігійне вираження не може переважати гармонію у громаді.

Повна або часткова заборона на носіння таких головних уборів діє у Франції, Австрії, Бельгії та німецькій землі Баварія.