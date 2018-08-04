Генштаб Росії зробив США таємну пропозицію: про що йдеться в листі

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Генеральний штаб Росії у липні направив в США по закритому каналу пропозиції по відновленню Сирії.

Відповідний лист надіслав глава генштабу РФ Валерій Герасимов керівнику комітету начальників штабів збройних сил США Джозефу Данфорду, повідомило в ніч на суботу агентство Рейтер.

Згодом цю інформацію підтвердили в російському міністерстві оборони.

Герасимов таємно зв'язався зі своїм колегою з американського військового відомства незабаром після зустрічі президентів США і Росії на саміті в Гельсінкі.

Агентству вдалося ознайомитися з американським урядовим документом, в якому викладалася суть листа.

За інформацією Рейтер, Герасимов запропонував Вашингтону співробітництво у відновленні зруйнованої сирійської інфраструктури та повернення до Сирії біженців.

У листі йшлося про допомогу у відновленні тих районів, які вже контролюються силами Башара Асада.

За даними Рейтер, у Вашингтоні "дуже холодно" поставилися до пропозиції Москви. В отриманому агентством документі говорилося, що підтримати пропозицію варто лише в тому випадку - якщо в Сирії проведуть вільні вибори під контролем ООН.

У міністерстві оборони Росії в суботу вдень підтвердили, що в листі Герасимова містилися пропозиції Росії з проблеми біженців в Сирії, гуманітарного розмінування, і, зокрема, йшлося про біженців в таборі Рукбан на контрольованій США території.

"Викликає розчарування нездатність американської сторони дотримуватися домовленостей про оприлюднення змісту контактів тільки за погодженням обох сторін", - йдеться в повідомленні міністерства оборони РФ.

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