На президента Венесуели вчинено "замах із дронами". Він вижив

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Мадуро (в центрі) і його дружина Сілія Флорес в момент, коли почувся звук вибуху

Президент Ніколас Мадуро каже, що на нього було скоєно напад за допомогою дронів із вибухівкою, коли він промовляв на параді у Каракасі.

Телебачення транслювало цей виступ.

На телевізійних кадрах видно, як під час промови президент несподівано подивився вгору і злякався. Видно також, як розбігаються солдати.

Президент Мадуро звинуватив у нападі Колумбію. У Багаті назвали ці звинувачення "безпідставними".

Згідно із повідомленнями венесуельської влади, під час нападу семеро солдатів отримали поранення.

Пізніше кілька людей були заарештовані за звинуваченнями у причетності до нападу.

Що відомо про замах?

Інцидент стався, коли президент Мадуро виступав з нагоди 81-річчя армії країни.

Два дрони, начинені вибухівкою, з'явилися біля президентської трибуни і вибухнули, - заявив міністр інформації Хорхе Родригес.

Згодом у зверненні президент Мадуро заявив: "Біля мене вибухнув літаючий об'єкт. Через секунду стався другий вибух".

На фото із соцмереж видно, як охоронці захищають президента куленепробивними щитами.

Президент Мадуро звинуватив Колумбію і "елементи" у США у підбурюванні "правих кіл" до заколоту з метою вбити його.

Він додав, що не має "жодних сумнівів", що за нападом стоїть президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

Водночас лідер Венесуели, який і раніше звинувачував США у змові проти нього, не навів доказів на користь своїх слів.

Колумбійська влада відкинула будь-яку причетність до інциденту, заявивши, що звинувачення з боку президента Мадуро є "безпідставними".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У бідівлі поблизу місця, де виступав президент Мадуро, видно опалені вікна

Натомість міністр інформації Хуан Родрігес звинуватив у нападі праву опозицію.

"Після програшу на виборах, вони знову схибили", - заявив пан Родрігес, згадуючи про вибори у травні, коли пана Мадуро було переобрано на новий термін у шість років.

Проте Хеслер Інглесіас, лідер молодіжного крила опозиційної Народної партії, заявив ВВС: "Ми не знаємо, що сталося. Важко повірити, щоб опозиція скоїла це зараз, якщо вона не робила цього впродовж останніх 20 років".

Відповідальність за напад взяла на себе маловідома група, що зветься "Солдати у футболках".

Група заявила, що планувала напад на президента Мадуро за допомогою двох дронів, начинених вибухівкою, проте військові знешкодили їх пострілами.

Ця заява не підкріплена жодними доказами, а сама група не відповідає на запитання ЗМІ.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Військові перекрили доступ до місця, де стався напад

На додачу до усіх суперечностей, пожежники поставили під сумнів офіційну версію подій, повідомляє Associated Press.

Троє з них на умовах збереження анонімності повідомили, що насправді інцидент стався через вибух газового балона в квартирі. Водночас вони не надали подробиць, пише агенція.

Аналіз: конспірологічні теорії превалюють

Кеті Ватсон, кореспондент ВВС у Південній Америці

У цій історії останнього заколоту залишається багато питань без відповідей.

Президент Мадуро і його люди часто звинувачують опозицію, Колумбію чи США у спробах нашкодити урядові.

Подібно до того, як минулого року президент Мадуро назвав "терористичним" напад гелікоптера на Верховний суд країни, конспірологічних теорій буде більш, ніж достатньо, і поширюватимуться різні версії подій.

В країні, де працювати журналістом дуже важко, і де свободу слова не поважають, дізнатися правду складно.

Але люди бояться, що влада використає цей інцидент, щоб виправдати тиск на політичних опонентів.

Хто такий президент Мадуро?

Думки щодо президента Мадуро розділилися майже так само, як і щодо його попередника, Уго Чавеса.

Відтоді, як у 2013 році він став президентом, низка країн критикує його за придушення демократії і порушення прав людини у Венесуелі.

Його опоненти називають його жорстоким деспотом, який переслідує своїх опонентів за допомогою суворих судових вироків, що виносять суди, які перебувають під контролем його партії. Проте його прихильники кажуть, що так президент намагається убезпечити країну від чергового перевороту.

Його переобрали у травні цього року на тлі економічної кризи, яка змушує тисячі венесуельців залишати багау на нафту країну.

Утім, залишаються і ті, хто відданий президенту Мадурі та його Об'єднаній соціалістичній партії. Вони кажуть, що проблеми Венесуели походять не від уряду, а від імперіалістичних сил, таких, як США.