В Києві вшановують жертв репресій 1937-38 років

Копирайт изображения UNIAN Image caption Биківнянське поховання жертв сталінських репресій є одним із найбільших на території України. Вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних.

За оцінками істориків, під час "Великого терору" - політичних чисток кінця 1930-х років - на території УРСР було засуджено 198918 осіб, з яких близько двох третин - до розстрілу.

Вшанування почалося поминальною літургією у Покровській церкві на Подолі та меморіальними заходами біля Хреста репресованим у 1930-х - 50-х рр. на алеї Героїв Небесної Сотні. У 1934-38 роках НКВД УРСР розташовувався у Києві у будівлях колишнього Київського інституту шляхетних дівчат (згодом - Жовтневий палац).

Відбудеться також вшанування жертв у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", де відбувалися розстріли. Биківнянське поховання жертв сталінських репресій є одним із найбільших на території України. Вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Партійні органи доводили на місця "ліміти" на покарання І категорії (розстріл) і ІІ категорії (в'язниці і табори)

Масштабна кампанія масових репресій громадян була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роки з ініціативи керівництва країні і її лідера Йосипа Сталіна.

Офіційним початком "Великого терору" став оперативний наказ НКВД СРСР № 00447 "Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських елементів" від 30 липня 1937 р року, який політбюро ЦК ВКП(б) затвердило 31 липня.

5 серпня 1937 року до Києва прибула комісія з Москви у складі голови Ради народних комісарів В'ячеслава Молотова, народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова і першого секретаря Московського міському ВКП(б) Микити Хрущова.

Наказом № 00447 запроваджувалися плани на покарання.

"Якщо первинний ліміт для УРСР за І категорією (розстріл) становив 26150 осіб, то у січні 1938 р. він був збільшений до 83122 осіб", - йдеться у довідці Інституту національної пам'яті.

Великі політичні чистки тривали 15 місяців і були офіційно припинені за постановою Політбюро ЦК ВКП(б) 17 листопада 1938 року, хоча репресії в менших масштабах тривали й надалі.

За неповні два роки було арештовано 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них були вбиті.