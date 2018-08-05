У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту

  • 5 серпня 2018
file pic of Elie Wiesel (taken in 2015) Копирайт изображения Reuters
Image caption Elie Wiesel wrote about life in Nazi concentration camps

Румунська поліція розслідує появу антисемітських графіті на будинку, де народився Елі Візель, в'язень Аушвіцу і лауреат Нобелівської премії.

Один з образливих написів рожевою фарбою про те, що зараз Візель, який помер у 2016 році, "у пеклі з Гітлером".

Написи були швидко прибрані.

Речниця поліції Флорина Метес заявила, що правоохоронці вивчають записи камер спостереження поблизу будинку у Сігету Марматьє, містечку на півночі Румунії, де Візель народився у 1928 році.

"Цей жахливий акт є нападом не лише на пам'ять Елі Візеля, але й на усіх жертв Голокосту", - йдеться у заяві румунського Національного інституту вивчення Голокосту, який носить ім'я Елі Візеля.

Елі Візель став відомим завдяки публікаціям спогадів про підліткові роки у нацистських концентраційних таборах.

Він присвятив своє життя тому, щоб злочини нацистів не були забуті.

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Image caption Еллі Візель та прем'єр-міністр Ізраїля Аріель Шарон під написом на воротах Аушвіцу "Праця звільнює", 2005 рік

У 1944 році родину Візеля відправили до Аушвіца (Освенцима), де померли його мати і сестри. Його батько загинув у Бухенвальді.

Вживання Візелем терміну Голокост закріпило у світовій громадській думці уявлення про злочини нацистів проти євреїв.

У 1986 він отримав Нобелівську премію за виступи проти насильства, репресій і расизму.

Після смерті Елі Візеля голова Світового єврейського конгресу назвав його "безперечно одним із найбільших єврейських вчителів і мислителів за останні 100 років".

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