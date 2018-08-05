У Румунії спаплюжено фасад будинку жертви Голокосту
Румунська поліція розслідує появу антисемітських графіті на будинку, де народився Елі Візель, в'язень Аушвіцу і лауреат Нобелівської премії.
Один з образливих написів рожевою фарбою про те, що зараз Візель, який помер у 2016 році, "у пеклі з Гітлером".
Написи були швидко прибрані.
Речниця поліції Флорина Метес заявила, що правоохоронці вивчають записи камер спостереження поблизу будинку у Сігету Марматьє, містечку на півночі Румунії, де Візель народився у 1928 році.
"Цей жахливий акт є нападом не лише на пам'ять Елі Візеля, але й на усіх жертв Голокосту", - йдеться у заяві румунського Національного інституту вивчення Голокосту, який носить ім'я Елі Візеля.
Елі Візель став відомим завдяки публікаціям спогадів про підліткові роки у нацистських концентраційних таборах.
Він присвятив своє життя тому, щоб злочини нацистів не були забуті.
У 1944 році родину Візеля відправили до Аушвіца (Освенцима), де померли його мати і сестри. Його батько загинув у Бухенвальді.
Вживання Візелем терміну Голокост закріпило у світовій громадській думці уявлення про злочини нацистів проти євреїв.
У 1986 він отримав Нобелівську премію за виступи проти насильства, репресій і расизму.
Після смерті Елі Візеля голова Світового єврейського конгресу назвав його "безперечно одним із найбільших єврейських вчителів і мислителів за останні 100 років".
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