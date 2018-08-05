ДСНС попереджає: в Україні з початку року потонуло майже 800 людей

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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про серйозне збільшення кількості загиблих у водоймах.

За словами рятувальників, через спеку люди йдуть у воду.

А через нехтування правилами безпеки купання завершується трагедією.

З початку цього року на водоймах загинули вже майже 800 людей.

"Зазвичай, відпочинок біля води — чи не найкращий спосіб охолодитися, коли за вікном прогнозують понад 35 градусів. Однак, якщо нехтувати елементарними правилами безпеки та попередженнями, дозвілля може завершитися справжньою трагедією", - повідомили у ДСНС.

За даними відомства, з початку серпня кількість утоплень вже налічує понад два десятки випадків. Серед загиблих чимало дітей.

Зокрема, 2 серпня на Одещині водолази знайшли та підняли на поверхню тіло хлопчика 2007 року народження. Він ще 31 липня на саморобному плоту вийшов у Дністровський лиман, за 300 метрів від берега пірнув у воду та зник.

Цього ж дня на Вінниччині, під час купання на річці Південний Буг потонула дівчинка 2008 року народження.

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У липні на водоймах загинуло 189 українців. Цей показник вже значно перевищив торішню липневу статистику.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 774 людини, з яких 79 дітей.

Аби зменшити таку сумну статистику, фахівці служби порятунку патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу.

"Проте, найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина!", - звертають увагу в ДСНС.

Зважаючи на разюче збільшення кількості надзвичайних подій біля водойм, рятувальники застерігають:

пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко та ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °C;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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