У Швейцарії розбився екскурсійний літак: 20 загиблих
У швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.
За даними поліції, повітряне судно Junker JU-52 HB-HOT перевозило 17 пасажирів та трьох членів екіпажа.
Оператор JU-Air заявив, що створив "гарячу лінію" для допомоги родичам.
Причини катастрофи поки не відомі.
Очевидці розповіли швейцарській газеті 20 Minutes, що "літак повернув на 180 градусів на південь та упав на землю, мов камінь".
Компанія JU-Air проводить оглядові екскурсії на старовинних літаках німецького виробництва.
Інша катастрофа невеликого літака, яка сталася у суботу в центральній Швейцарії, забрала життя сім'ї, включаючи двох дітей.
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