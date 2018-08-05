У Швейцарії розбився екскурсійний літак: 20 загиблих

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У швейцарських горах розбився літак часів Другої Світової війни. Загинули 20 людей.

За даними поліції, повітряне судно Junker JU-52 HB-HOT перевозило 17 пасажирів та трьох членів екіпажа.

Оператор JU-Air заявив, що створив "гарячу лінію" для допомоги родичам.

Причини катастрофи поки не відомі.

Копирайт изображения JU-AIR Image caption Літак зробили у 1930-х роках у Німеччини

Очевидці розповіли швейцарській газеті 20 Minutes, що "літак повернув на 180 градусів на південь та упав на землю, мов камінь".

Компанія JU-Air проводить оглядові екскурсії на старовинних літаках німецького виробництва.

Інша катастрофа невеликого літака, яка сталася у суботу в центральній Швейцарії, забрала життя сім'ї, включаючи двох дітей.

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