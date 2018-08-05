В Індонезії знову землетрус, є загроза цунамі

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На індонезійському острові Ломбок стався землетрус потужністю сім балів, який може призвести до цунамі.

Геологічна служба США повідомила, що поштовхи сталися на глибині 10 км під землею на північному узбережжі.

Тиждень тому на цьому ж острові стався інший землетрус. Тоді загинуло щонайменше 16 людей.

Ломбок розташований в 40 кілометрах від популярного серед туристів Балі.

Поки що не було повідомлень про жертви, але чиновники вже попереджають про можливе цунамі.

Місцева влада закликала людей віддалитися від океану.

"Будь ласка, відійдіть до більш високих місць, при цьому дотримуйтесь спокою і не панікуйте", - сказав керівник Індонезійського метеорологічного агентства Двикорита Карнаваті.

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Відчули ці поштовхи в кілька секунд і на Балі. Там налякані люди вибігали з будівель.

"Усі гості готелю вибігли, я теж це зробила. Люди наповнили вулиці", - сказала туристка з Австралії Мішель Ліндсей, яку цитує Reuters.

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