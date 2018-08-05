В Австралії небувала посуха, уряд допомагає фермерам

Копирайт изображения Reuters

Прем'єр Малкольм Тернбулл заявив, що Австралія стала "краєм посухи", а тому уряд розробив ряд заходів для допомоги фермерам.

Новий пакет передбачає додаткові 140 млн доларів для одноразових виплат фермерам, а також підтримки психічного здоров'я.

Таким чином, загальна сума фінансування цього напрямку сягне 576 млн доларів.

Хоча в Австралії зараз зима, країна переживає найбільшу у своїй історії посуху.

99% території штату Новий Південний Уельс, який є найбільш густонаселеним в країні та забезпечує близько чверті сільськогосподарської продукції, в даний час потерпають від засухи.

Копирайт изображения Getty Images

Оголосивши про додаткове фінансування, прем'єр сказав: "Ми визнаємо, що зараз ми край посух та злив".

"Клімат став дуже нестабільним та непрогнозованим, проте австралійські фермери є витривалими. Вони підготувалися до посухи, вони хороші менеджери, але це дійсно має руйнівну силу".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.