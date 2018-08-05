Перехожих в Лондоні здивувала змія, яка на тротуарі їла голуба

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Перехожі зняли на відео тропічну змію, яка їла голуба на жвавій вулиці Лондона.

Дейв Фоуберт помітив незвичайну картину на High Road у суботу вранці.

Королівське товариство захисту тварин забрало рептилію до центру дикої природи та закликало людей повідомити про те, як тварина могла опинитися на вулиці.

Речник товариства повідомив, що насправді "хтось знайшов мертвого голуба та віддав його змії".

Пан Фоуберт стверджує, що змія "100% їла голуба, бо її щелепа була відкрита, вона обгорнула тіло голуба та вже ковтала його голову".

Він додав, що кілька років тому поїхав на сафарі в Танзанію в надії побачити змію в дикій природі. "Я тоді не побачив, але тепер вдалося", - каже чоловік.

Його твіт про рептилію в Лондоні поширили майже 5 тис. разів.

Багато хто вирішив, що це пітон, але товариство захисту тварин підтвердило, що це удав справжній.

Дейв Фоуберт сказав, що помітив її на тротуарі між припаркованим авто та низкою магазинів в той момент, коли один із перехожих закричав.

Згодом на місці зібрався великий натовп.

Інша місцева жителька Лондона Рейчел Гарленд додала: "Це дуже круто, я ніколи не бачила нічого подібного".

"Я не злякалася, тому що змія рухалась так повільно, і вона повністю обгорнула голуба. Вона просто намагався з'їсти голуба, не помітивши людей".

Ребекка Бедсон з Королівського товариства захисту тварин сказала, що хоче з'ясувати, як вона "опинилася в такій небезпечній ситуації".

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