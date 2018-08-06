Трамп визнав зустріч сина з росіянкою заради компромату на Клінтон

Копирайт изображения AFP Image caption Конфлікт виник навколо зустрічі Дональда Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою у 2016 році

Президент США Дональд Трамп визнав, що його син зустрічався з російським адвокатом у червні 2016 року "для отримання інформації про опонента", але вважає це законним.

Мова йде про зустріч Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою, пов'язаною з Кремлем, Наталією Весельницькою у червні 2016 року.

Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує інформацію американської розвідки про те, що росіяни впливали на вибори для перемоги Трампа.

Президент заперечує будь-яку змову.

Він назвав це розслідування "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".

Росія неодноразово заперечувала претензії про втручання у президентські вибори 2016 року, де Трамп переміг суперника від демократів Гілларі Клінтон.

Що сказав Трамп?

У неділю авторитетні американські ЗМІ, повідомили, що президент США стурбований можливими юридичними проблемами, які можуть виникнути у Дональда Трампа-молодшого через зустріч 9 червня 2016 року з пані Весельницькою. Вони послалися на кілька неназваних джерел.

Дональд Трамп відповів: "З'явилися фейкові новини та абсолютна вигадка про те, що мене турбує зустріч мого чудового сина Дональда в Trump Tower".

"Це була зустріч для отримання інформації про опонента, вона абсолютно законна. Такі зустрічі постійно проводяться в політиці - це нікуди не зникло".

"Я не знав про це!", - додав Трамп.

Чому це важливо?

Останній твіт президента, судячи з усього, суперечить попередній заяві команди Трампа про цю зустріч.

Коли New York Times вперше написала про ці переговори, Трамп-молодший заявив, що він обговорював з пані Весельницькою в основному тему участі американців в усиновленні російських дітей.

Однак згодом визнав, що погодився на зустріч після того, як дізнався, що на ній можуть запропонувати інформацію про Гілларі Клінтон.

Американські ЗМІ повідомили, що президент США брав участь у підготовці заяви свого сина. Цю інформацію пізніше підтвердили адвокати Трампа.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.