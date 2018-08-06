Замах на президента Венесуели: шістьох затримали

Копирайт изображения EPA Image caption Військове керівництво дало прес-конференцію щодо замаху в Каракасі

Влада Венесуели розповіла про перші результати розслідування замаху на президента країни Ніколаса Мадуро, який стався під час його виступу у суботу, 4 серпня.

Затримали вже шістьох підозрюваних, а в причетності до замаху МЗС країни звинувачує іноземних організаторів та опозицію.

Кого затримали?

За підозрою в причетності до організації замаху на Ніколаса Мадуро вже затримали підозрюваних. Їхні імена не розголошують, проте про них дещо відомо.

Один із затриманих перебував у розшуку за підозрою в нападі на військову базу для захоплення зброї в серпні 2017 року в місті Валенсія.

Тоді під час затримання загинули дві людини.

Напад на військову базу стався на фоні тривалих протестів проти режиму Мадуро та суттєвого погіршення економічного стану країни.

Ще одного підозрюваного у 2014 році затримали через причетність до вуличних акцій протесту проти керівництва Венесуели. Згодом його відпустили.

Всього влада звітує про шістьох підозрюваних.

МВС країни називає затриманих "терористами" та "найманцями".

Два дрони

Для замаху використали два дрони.

Влада Венесуели стверджує, що один з них вдалося заздалегідь нейтралізувати за допомогою засобів перехоплення радіокерованих пристроїв. Він вибухнув у повітрі.

Другий дрон, на якому розмістили більший вибуховий пристрій, упав на землю, та вибухнув, повідомляє El Nacional.

В результаті саме цього вибуху постраждали семеро людей. Троє з них у важкому стані, ще четверо - у стабільному.

До президента Мадуро дрони не долетіли.

За даними МВС, кожен дрон містив вибухівку С4 вагою один кілограм.

Іноземні організатори

Відразу після замаху влада Венесуели, включаючи і самого президента Мадуро, звинуватили іноземні сили в організації замаху. МЗС країни стверджує, що сліди організаторів ведуть до американського штату Флорида та до Колумбії.

При цьому не уточнюють, на яких підставах зробили такі висновки.

І США, і Колумбія відкинули звинувачення у причетності до замаху.

Маловідоме угрупування "Солдати у футболках" заявило у Twitter, що організувало цей замах.

Пожежні, які перебували на місці подій, повідомили Associated Press, що насправді вибухнув газовий балон. Проте інших підтверджень цієї версії немає.

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