Землетрус в Індонезії: понад 90 загиблих та евакуація

Копирайт изображения EPA Image caption Землетрус зруйнував кілька будівель, в тому числі цей торговельний центр

Щонайменше 91 людина загинула в результаті потужного землетрусу на індонезійському острові Ломбок.

За даними влади, ще сотні людей зазнали поранень.

Екстрені служби не виключають, що кількість жертв може зрости.

Землетрус магнітудою сім балів призвів до руйнування будівель та проблем з електропостачанням. Відчули його і мешканці сусіднього Балі.

Ломбок популярний серед туристів через свої гарні пляжі та піші маршрути.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр цього землетрусу був недалеко від північного узбережжя острова на глибині 10 км.

Влада навіть попередила про загрозу цунамі, однак пізніше це попередження скасувала.

Копирайт изображения Reuters Image caption З лікарні на Балі евакуювали всіх пацієнтів

Мешканці Балі відчували землетрус кілька секунд. Люди вибігали з приміщень, пацієнтів евакуювали з лікарень.

"Всі мешканці готелю вибігли на вулицю, я зробила те саме. Люди просто наповнили вулиці", - розповіла агентству Reuters австралійська туристка на Балі Мішель Ліндсей.

Відчули землетрус і на островах Гілі, які особливо популярні серед дайверів.

За даними влади, звідти евакуювали 1000 іноземних туристів.

Аеропорти на островах Ломбок та Балі працюють у звичному режимі, попри деякі пошкодження всередині будівель.

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