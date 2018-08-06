Московський патріарх Кирило їде до Стамбула на зустріч із Варфоломієм

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У кінці серпня голова Російської православної церкви патріарх Кирило відвідає Стамбул - за декілька днів до того, як єпископат Константинопольської Патріархії, як очікується, розгляне рішення про надання автокефалії українській церкві.

Зустріч запланована на 31 серпня.

У повідомленні офісу Генерального секретаря Священного Синоду Константинопольського патріархату сказано, що під час візиту відбудуться особиста зустріч патріарха Кирила з патріархом Варфоломієм, а також "компетентними органами Матері Церкви з питань, які становлять взаємний інтерес".

Раніше повідомлялося, що з 1 по 3 вересня в Стамбулі пройде загальне зібрання єпископату Константинопольської Патріархії. Як очікується, на ньому буде підняте питання про створення єдиної помісної української церкви.

Про можливе надання Україні томосу активно заговорили кілька місяців тому: тоді Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної церкви, що визнавалася б православними церквами інших країн.

Наразі в Україні діють одразу три релігійні організації, які зараховують себе до православ'я: УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та УПЦ Московського патріархату. Канонічною, тобто визнаною іншими церквами, вважається лише остання.

Розкол в українському православ'ї

Розкол в українському православ'ї стався на початку 1990-х років після проголошення незалежності України.

Тоді частина українських православних ієрархів стали просувати ідею відокремлення від російської православної церкви. Це крило очолював митрополит Філарет, який тоді був головою УПЦ. Проте такі прагнення не сприйняли у Москві й за її сприяння у 1992 році на соборі в Харкові Філарета змістили.

Філарет із соратниками утворили власну православну церкву УПЦ Київського патріархату. Частина православних ієрархів створили ще одну церкву - Українську автокефальну православну церкву.

Обидві церкви до цього часу не були визнані жодною православною церквою світу, а автокефальна, попри назву, незалежною та визнаною також не була.

Канонічною залишилась тільки УПЦ Московського патріархату, яка отримала певну автономію у межах Російської православної церкви.

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Незалежна церква для України

Ідею утворення незалежної української церкви частина українських політиків виношувала ще з 1990-х років. Автокефалію активно пропагував президент Віктор Ющенко, однак конкретних кроків в цьому напрямку йому зробити так і не вдалося.

Його ініціативу згодом продовжив Петро Порошенко. З перших місяців свого президентства він проводив активні переговори з Константинополем про надання українському православ'ю Томосу про автокефалію.

У квітні 2018 року Порошенко заявив, що Україна нарешті як ніколи близька до створення власної незалежної церкви.

Незабаром після цього до стамбульської резиденції Варфоломія надійшли прохання митрополитів невизнаних українських церков про надання їм Томосу про автокефалію та аналогічні звернення від президента і Верховної Ради України.

Спочатку очікувалося, що томос може бути наданий вже у липні - до річниці хрещення Київської Русі, проте цього так і не сталось.

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Реакція Москви

Протягом останніх місяців РПЦ намагається завадити створенню незалежної української церкви.

Як раніше повідомляBBC, її представники регулярно відвідують помісні церкви і намагаються переконати своїх колег з інших країн не визнавати нову українську церкву.

У травні з патріархом Варфоломієм по телефону спілкувався Володимир Путін - під час розмови піднімалася у тому числі і тема України.

Зустрічі з патріархом Варфоломієм шукали і російські бізнесмени. Відомо, що в травні цього року до Стамбула їздив колишній керівник російської залізниці Володимир Якунін і бізнесмен грецького походження Іван Саввіді.

В РПЦ кажуть, що мета таких поїздок - "об'єктивне інформування" про ситуацію в Україні. "Ми спростовуємо тезу про те, що мільйони українських вірян просять Варфоломія про автокефалію", - заявив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Ігор Якимчук.

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