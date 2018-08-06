Викрадену картину за $100 млн знайшли випадково у спальні

Копирайт изображения University of Arizona Museum of Art Image caption Викрадена картина Віллема де Кунінга, про яку нічого не було відомо більше 30 років

У серпні минулого року серед майна покійної пари зі штату Арізона знайшлася картина Віллема де Кунінга, яку викрали ще 31 рік тому. Її вартість експерти оцінюють в 100 мільйонів доларів. Поліція так і не встановила, хто міг викрасти роботу нідерландського художника. Проте все вказує на те, що поцупили її самі власники будинку.

День подяки 22 листопада 1985 року Джері та Ріта Альтер провели в місті Тусон, що у штаті Арізона. Вже наступного дня з місцевого музею мистецтв Університету Арізони двоє невідомих викрали картину "Жінка-Охра" Віллема де Кунінга.

За словами охоронця музею, поки з ним говорила жінка, чоловік пройшов на другий поверх установи, вирізав картину з рами, загорнув її у власне пальто та виніс. Знайти зловмисників поліціїї тоді так і не вдалося - у ті часи в музеях ще не було камер спостереження, а відбитків пальців злодії не залишили.

Єдина зачіпка, що була у поліції - хтось бачив, як грабіжники від'їжджали від музею на червоному автомобілі.

Як вдалося знайти картину?

Джеррі та Ріта Альтер вели непримітний спосіб життя у невеличкому селищі Кліфф у штаті Нью-Мексико, куди переїхали з Нью-Йорка в кінці 1970-х років. Джері був викладачем музики та писав книги про подорожі, Ріту колеги згадують як милу та тиху жінку.

Альтери провели в селищі з населенням у 293 людини весь залишок життя. Вони працювали у школах, любили подорожувати, відвідали 140 країн і сім континентів. У них збереглися десятки тисяч фотографій із поїздок.

Джері помер у 2012-му, Ріта пережила його на п'ять років. Після смерті жінки, її племінник Рон Роузман зайнявся продажем майна та нерухомості. Він запросив експерта з антикваріату, який провів оцінку всього майна покійної пари. Зрештою їх пожитки продали в антикварну лавку за дві тисячі доларів.

Картину де Кунінга в лавці впізнали одразу декілька покупців. Тоді працівники сховали картину в туалеті і почали шукати інформацію про неї у Google. Так вони дізналися про те, що в їх руках опинилося полотно вартістю у понад $100 мільйонів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одну із картин серії Віллема де Кунінга "Жінки" в 2006 році продали за $137 мільйонів

Один із працівників антикварної лавки Девід ван Аукер подзвонив до музею. "На іншому кінці проводу була адміністратор-студентка, і я сказав їй: "Здається, у мене тут є картина, яку у вас викрали". Вона каже: "Яка картина?" Я відповідаю "Де Кунінг". А вона: "Побудьте на телефоні, будь ласка".

Одну ніч полотно пробуло у домі ван Аукера, куди вже наступного вечора приїхала комісія із музею. "Вона підійшла до картини, впала на коліна і дивилась на неї. Можна було відчути, як все навколо наелектризувалося" - так ван Аукер описує першу зустріч куратора музею Олівії Міллер із втраченною роботою де Кунінга.

Нове розслідування по справі про викрадення картини тягнеться вже близько року - його веде ФБР. Бюро відмовилось коментувати хід слідства до того часу, поки справа не буде закрита.

Що вказує на те, що картину викрали Альтери?

До цього часу не ясно, яким чином полотно опинилося в руках Джеррі та Ріти Альтер. Їхні родичі про це нічого не знали.

"Ми й гадки не маємо, звідки вони її взяли: брали вони участь у злочині чи просто у когось її придбали. Врешті-решт, тут є багато збігів", - каже Рон Роузман.

Однак всі ланцюжки, які протягом останнього року дослідили ЗМІ, вели саме до Альтерів.

До того ж днями в мережі з'явилася фотографія пари, зроблена в той самий День подяки - 22 листопада 1985 року. На фото Джері в окулярах - таких самих, що є на фотороботі злочинця. Ріта на фото без окулярів, але обриси її обличчя теж збігаються з фотороботом.

Поліція тоді описувала грабіжників як "чоловіка у віці від 25 до 30 років з кучерявим волоссям, оливковою шкірою, жорсткими вусами та в окулярах" і "жінку у шарфі і в "бабусиних окулярах". Джері Альтеру у день злочину було 54 роки.

Одразу декілька людей розказали The New York Times, що Альтери їздили на червоній спортивній машині, схожій на ту, що помітили у день пограбування. У розмові з Arizona Republic племінник Ріти Альтер повідомив, що пара майже завжди купувала саме червоні автомобілі.

За даними видання, є фотографії, на яких Ріта одягнена у червоне пальто, яке виглядає так само, як те, що було на злочинці. Агент з нерухомості Рут Сівулф, яка займалася продажем будинку Альтерів, розповіла виданню Silver City Sun News, що забрала звідти валізу, де знайшла окуляри і шарф, схожі на ті, що описувала поліція.

У KOB4 наголошують, що у щоденнику 1985 року Альтери уважно записували, що вони їдять, куди ходять і які ліки приймають. Проте сторінка за День подяки 1985 року залишилася порожньою.

За даними Silver City Sun News, на рахунках пари після смерті виявилось більше мільйона доларів. Племінник Ріти Альтер припустив, що його родичі "просто були дуже заощадливими".

Люди, знайомі з Альтерами, сходяться на думці, що в них важко було запідозрити злочинців. Проте на питання про те, чи схожі Джері і Ріта на фотороботи поліції, відповідають по-різному.

"Фоторобот підозрюваної, про яку в описі говорилось, що їй 55-60 років, дуже схожий на містера Альтера, якому на той момент було 54. А от чоловік, якому за описом було 25-30 років, схожий на їхнього сина, Джозефа Альтера. Йому тоді якраз було 23", - зауважує The New York Times.

Жодного із дітей пари - ні Джозефа, ні Барбару - журналістам знайти так і не вдалося. Декілька знайомих сім'ї розповіли The New York Times, що у Джозефа були психологічні проблеми, і починаючи з 1980-х років він час від часу потрапляв до лікарень.

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