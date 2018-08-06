Помер найтитулованіший шеф-кухар

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Відомий французький шеф-кухар Жоель Робушон, який вважається світовим рекордсменом за кількістю зірок Мішлен, помер у віці 73 років, повідомляють ЗМІ.

Пан Робушон помер від раку в понеділок у Швейцарії, як повідомляє Le Figaro, після року лікування раку підшлункової залози.

У 1989 році його назвали "Шефом століття".

За свою кар'єру він отримав 32 зірки Мішлен (відомий ресторанний рейтинг).

Він керував десятками ресторанів на трьох континентах, в тому числі у Токіо, Шанхаї та Лас-Вегасі.

Вперше кухар заявив про себе на початку 1980-х у паризькому ресторані "Жамен".

Він став наставником для таких кухарів як Гордон Рамзі та Ерік Ріпер.

Робушон був офіційним шеф-кухарем Євро-2016 у Франції, під час якого готував їжу для зірок футболу.

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