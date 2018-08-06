Фахівці сумніваються у справжності роботи да Вінчі за $450 млн

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Авторитетний фахівець з творчості італійського художника вважає, що да Вінчі не є автором картини "Спаситель світу".

Восени минулого року картину продали на аукціоні у Нью-Йорку за рекордні $450 мільйонів.

Повідомлялося, що її придбав саудівський принц Бадер бін Абдулла бін Мохамед бін Фархан аль-Сауд. До цього полотно належало російському міліардеру Дмитру Риболовлєву.

"Спаситель світу" - єдина з робіт Да Вінчі, що знаходиться у приватній власності.

Проте тепер Метью Ландрус, один з провідних фахівців з творчості італійського художника, висловив сумнів у тому, що автором дійсно є да Вінчі.

Ландрус працює в Оксфордському університеті і є автором декількох книг, присвячених роботам художника. За його словами, "Спасителя світу" написав не да Вінчі, а його учень - Бернардіно Луіні. Леонардо дійсно міг брати участь у створенні, але його руці належать максимум 5% - 20% усього зображення.

"Це картина Луіні, - каже Ландрус в розмові з The Guardian. - Кожен, хто бачив роботи, створені учнями Леонардо, одразу зрозуміє: те, як писав картини Луіні - це рівно те, що ви бачите, коли дивитесь на "Спасителя світу".

Після аукціону у Нью-Йорку новий власник передав полотно у користування департаменту культури і туризму Абу-Дабі. Вже у вересні картину мають виставити у філії Лувру в Об'єднаних Арабських Еміратах. Згодом її покажуть і у Парижі.

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Довгий час "Спаситель світу" не вважався роботою Леонардо да Вінчі. Так було до 2011 року, коли картину включили до експозиції в Національній портретній галереї в Лондоні як полотно італійського художника.

Хоча частина експертів повірила у справжність роботи, інші наполягають, що "Спаситель світу" не може бути роботою да Вінчі.

Франк Золлнер із Лейпцизького університету так само називає картину "високоякісним продуктом, створеним студентами Леонардо у його майстерні".

Італійський фахівець Шарль Хоп підтверджує, що "Спаситель світу" "дуже несхожа" на інші роботи італійського художника.

"Луіні - єдиний, хто може бути автором цієї роботи, - додає Метью Ландрус. - За стандартною практикою ми маємо називати "Спасителя світу" роботою учня студії Леонардо".

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