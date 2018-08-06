Активіст Костенко повернувся з російської в'язниці до України

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Активіст Євромайдану Олександр Костенко, який відбував покарання в Росії за те, що нібито травмував співробітника "Беркута", прибув до України.

Він перетнув українсько-російський кордон у супроводі дипломатів. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко з посиланням на МЗС.

Очікується, що українець буде в Києві ввечері в понеділок, 6 серпня.

Олександр Костенко - дуже втомлений, у нього зламана рука, написала у Facebook уповноважений з прав людини Людмила Денісова, яка поспілкувалася з ним телефоном.

Активіст, якого тримали в колонії у Кіровській області, вийшов на волю 3 серпня після закінчення терміну ув'язнення.

За інформацією Харківської правозахисної групи, Костенко - колишній правоохоронець, який від самого початку брав участь у Євромайдані.

У лютому 2015 року Костенка затримали біля під'їзду його будинку в Криму.

Його звинуватили в нападі на співробітника "Беркута" під час Євромайдану в Києві. Костенко нібито кинув у нього камінь. Пізніше його звинуватили і в незаконному зберіганні зброї.

У Криму Костенка засудили до чотирьох років позбавлення волі. Згодом строк скоротили до 3,5 років.

Покарання він відбував у виправній колонії в Кірово-Чепецьку, що в Кіровській області Російської Федерації.

У березні 2018 року Верховна Рада назвала Олександра Костенка політв'язнем. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Костенка політичним в'язнем у 2015 році.

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