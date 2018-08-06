Активіст Костенко повернувся з російської в'язниці до України
Активіст Євромайдану Олександр Костенко, який відбував покарання в Росії за те, що нібито травмував співробітника "Беркута", прибув до України.
Він перетнув українсько-російський кордон у супроводі дипломатів. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко з посиланням на МЗС.
Очікується, що українець буде в Києві ввечері в понеділок, 6 серпня.
Олександр Костенко - дуже втомлений, у нього зламана рука, написала у Facebook уповноважений з прав людини Людмила Денісова, яка поспілкувалася з ним телефоном.
Активіст, якого тримали в колонії у Кіровській області, вийшов на волю 3 серпня після закінчення терміну ув'язнення.
- У Росії звільнили українця Олександра Костенка. За що його ув'язнили
- Затримання українського провідника в Росії: що відомо
За інформацією Харківської правозахисної групи, Костенко - колишній правоохоронець, який від самого початку брав участь у Євромайдані.
У лютому 2015 року Костенка затримали біля під'їзду його будинку в Криму.
Його звинуватили в нападі на співробітника "Беркута" під час Євромайдану в Києві. Костенко нібито кинув у нього камінь. Пізніше його звинуватили і в незаконному зберіганні зброї.
У Криму Костенка засудили до чотирьох років позбавлення волі. Згодом строк скоротили до 3,5 років.
Покарання він відбував у виправній колонії в Кірово-Чепецьку, що в Кіровській області Російської Федерації.
У березні 2018 року Верховна Рада назвала Олександра Костенка політв'язнем. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Костенка політичним в'язнем у 2015 році.
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.