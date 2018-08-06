Підозрюваного в замаху на Гандзюк арештували

Копирайт изображения Facebook Катерини Гандзюк

Херсонський міський суд залишив підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк під вартою на два місяці.

Такий запобіжний засіб без права на заставу суд обрав у понеділок, 6 серпня. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

31 липня невідомий облив співробітницю виконкому міської ради і місцеву активістку Катерину Гандзюк кислотою.

Адвокат підозрюваного не з'явився на засідання, тому суд призначив йому державного захисника.

Член колегії МВС, депутат Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є 39-річний мешканець Херсона Микола Новіков. Раніше його вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, повідомив Геращенко.

За його словами, мотивацією для нападу могла бути критика Катерини Гандзюк "на адресу чиновників та окремих осіб".

Підозрюваного затримали 3 серпня.

Зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30 відсотків тіла.

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві. Її охороняє поліція.

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Як повідомляли раніше в МВС, слідство розглядає кілька версій події: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

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