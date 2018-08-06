Вибух бензовоза у Болоньї: десятки потерпілих
Щонайменше двоє людей загинули і 60 дістали поранення внаслідок вибуху бензовоза на трасі міста Болонья, повідомляють італійські ЗМІ.
За інформацією телеканалу RaiNews24, 14 потерпілих перебувають у важкому стані.
Вантажівка з паливом зіткнулася з іншою і загорілася. Частково обвалився міст, і полум'я перекинулося на автомобільну стоянку, розташовану поблизу дороги. Там також вибухнуло кілька автівок.
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До місця подій прибули пожежні та швидка допомога. Поліція тимчасово перекрила дорогу в обох напрямках.
Цей вибух стався неподалік від аеропорту міста.
Сам аеропорт від пожежі не постраждав і працює у звичному режимі, повідомляється у Twitter летовища.
Очевидці викладають в соцмережі фотографії та відео з місця інциденту. На них видно величезні стовпи диму, що піднімаються в небо.
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