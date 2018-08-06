Вибух бензовоза у Болоньї: десятки потерпілих

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На трасі поблизу італійського міста вибухнув бензовоз - є жертви.

Щонайменше двоє людей загинули і 60 дістали поранення внаслідок вибуху бензовоза на трасі міста Болонья, повідомляють італійські ЗМІ.

За інформацією телеканалу RaiNews24, 14 потерпілих перебувають у важкому стані.

Вантажівка з паливом зіткнулася з іншою і загорілася. Частково обвалився міст, і полум'я перекинулося на автомобільну стоянку, розташовану поблизу дороги. Там також вибухнуло кілька автівок.

До місця подій прибули пожежні та швидка допомога. Поліція тимчасово перекрила дорогу в обох напрямках.

Копирайт изображения AFP/VIGILI DEL FUOCO

Цей вибух стався неподалік від аеропорту міста.

Сам аеропорт від пожежі не постраждав і працює у звичному режимі, повідомляється у Twitter летовища.

Копирайт изображения AFP/GEtty Images

Очевидці викладають в соцмережі фотографії та відео з місця інциденту. На них видно величезні стовпи диму, що піднімаються в небо.

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