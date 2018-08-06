Перша жінка-СЕО PepsiCo йде з посади

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Виконавчий директор PepsiCo Індра Нуї йде у відставку після 12 років на посаді.

Вона - одна з найвидатніших жінок-лідерів бізнесу в світі. У 2017 році в рейтингу найвпливовіших жінок Forbes Нуї посіла 11 місце.

Пані Нуї 62 роки, з яких 24 вона пропрацювала в PepsiCo.

Акції компанії зросли на 78% від моменту, коли вона обійняла посаду у 2006 році.

Функції СЕО тепер буде виконувати нинішній президент компанії Рамон Лагуарта.

Ветеран PepsiCo з 22-річним досвідом, пан Лагуарта керував глобальними операціями, корпоративною стратегією та відносинами з урядом.

Пані Нуї буде продовжувати виконувати обов'язки голови правління компанії до початку 2019 року. Видання Business Insider повідомляє, що Індра Нуї була першою жінкою-виконавчим директором у компанії PepsiCo.

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