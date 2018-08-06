Як дідусі втекли на метал-фестиваль

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Думаєте, ви вже застарі для фестивалів? Тоді подивіться на двох літніх джентльменів, які втекли з німецького будинку по догляду за літніми людьми та були знайдені на фестивалі хеві-металу.

Поліція заявляє, що пару знайшли "дезорієнтованою та приголомшеною" ранком суботи на фестивалі Wacken Open Air.

"Їм вочевидь сподобався метал-фестиваль", - повідомив спікер поліції телекомпанії Norddeutscher Rundfunk.

Фестиваль хеві-металу на півночі Німеччини вважається найбільшим заходом такого плану у світі.

Він проходить з 1990 року. На захід приїжджають фанати металу і важкої музики з усього світу.

Квитки на цьогорічну подію повністю розпродані, а на її сцені виступали гурти Danzig, Judas Priest, Hatebreed та In Flames.

Персонал будинку для літніх людей Дітмаршу виявив втечу під час вечірньої переклички у п'ятницю.

Старих любителів металу знайшли о 3-й ночі за місцевим часом на майданчику фестивалю, повідомляє поліція.

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Парочка не хотіла залишати чотириденний фестиваль, але поліція переконала їх повернутися на таксі - у супроводі правоохоронців.

Не відомо, як чоловіки проникли на фестиваль, та чи мали вони квитки.

Поліція зазначила, що в цілому фестиваль пройшов мирно, за винятком кількох незначних інцидентів.

Вакен це село в північній Німеччині з населенням 1,8 тис. жителів.

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