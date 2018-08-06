У Омеляна готові зупинити залізничне сполучення з Росією

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Мінінфраструктури розглядає можливість припинити пасажирське залізничне сполучення з РФ через дії Росії в Азовському морі та на Донбасі.

Припинення сполучення - один із контрзаходів, підготований відомством. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ми готуємо пакет контрзаходів щодо неправомірних дій РФ стосовно анексії української території та Азовської блокади. До цього пакету входить і припинення пасажирського залізничного сполучення", - розповів пан Омелян в коментарі BBC News Україна.

Він уточнив, що відповідні пропозиції Мінінфраструктури пройшли міжвідомче обговорення та готові до направлення в Кабінет міністрів.

Пан Омелян наголосив, що мова йде лише про пасажирське сполучення, повідомляють ЗМІ також з посиланням на нього.

Припинення вантажних залізничних перевезень не планується через міжнародні зобов'язання України, зокрема перед ВТО. Це також може завдати збитків "Укрзалізниці", вважає міністр.

В коментарі BBC News Україна він додав, що пакет контрзаходів проти РФ не обмежується сферою транспорту.

Уточнювати, що ще входить до переліку можливих заходів міністр поки що відмовився.

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