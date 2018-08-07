Людина-бойлер стала талісманом англійської команди
Соціальні мережі в захваті від нового талісману футбольної команди "Вест Бромвіч Альбіон".
Людина, одягнена в костюм бойлера, вперше з'явилася на футбольному матчі цими вихідними.
Хоча від поразки це не врятувало: "Вест Бромвіч" програли команді "Болтон" з рахунком 2-1.
- Футбол на мінному полі: як хорватські "діти війни" дійшли до фіналу ЧС-2018
- Культогляд: чи винен Мік Джаггер у програші англійців?
У травні клуб підписав спонсорську угоду з компанією-виробником бойлерів.
А вже зараз поява нового талісмана спричинила вибухову реакцію прихильників англійського футболу в Twitter.
Користувачі соцмережі швидко охрестили його "Бойлерменом" і називають найяскравішим моментом року.
Один з користувачів жартує:
- "Хто ваші талісмани?"
- "У нас лис".
- "У нас тигр"
- "Лев. А у вас?"
- "Ой… А у нас просто бойлер на ніжках."
"Талісман "Вест Брому" у вигляді бойлера - це найяскравіший момент року. Сезон, в принципі, можна і не проводити, все одно це ніщо не затьмарить", - пише ще один дописувач Twitter.
У команди є ще один талісман - пташка Баґґі, яка також нікуди не поділася.
Талісман або "маскот" - звичне явище для англійських футбольних команд.
Утім, зазвичай це звірі.
Накриклад, у Челсі талісманом є Лев Стемфорд, у "Норвіч Сіті" - Капітан Канарейка, у "Сток Сіті" - гіпопотами Поттермус і Поттерміс.
Чи виросли продажі у компанії-спонсора, не повідомляється.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.