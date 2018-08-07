Людина-бойлер стала талісманом англійської команди

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Соціальні мережі в захваті від нового талісману футбольної команди "Вест Бромвіч Альбіон".

Людина, одягнена в костюм бойлера, вперше з'явилася на футбольному матчі цими вихідними.

Хоча від поразки це не врятувало: "Вест Бромвіч" програли команді "Болтон" з рахунком 2-1.

У травні клуб підписав спонсорську угоду з компанією-виробником бойлерів.

А вже зараз поява нового талісмана спричинила вибухову реакцію прихильників англійського футболу в Twitter.

Користувачі соцмережі швидко охрестили його "Бойлерменом" і називають найяскравішим моментом року.

Один з користувачів жартує:

- "Хто ваші талісмани?"

- "У нас лис".

- "У нас тигр"

- "Лев. А у вас?"

- "Ой… А у нас просто бойлер на ніжках."

Пропустити Twitter допис , автор: @stehoare West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic — Ste Hoare (@stehoare) 4 серпня 2018 р.

"Талісман "Вест Брому" у вигляді бойлера - це найяскравіший момент року. Сезон, в принципі, можна і не проводити, все одно це ніщо не затьмарить", - пише ще один дописувач Twitter.

У команди є ще один талісман - пташка Баґґі, яка також нікуди не поділася.

Талісман або "маскот" - звичне явище для англійських футбольних команд.

Утім, зазвичай це звірі.

Накриклад, у Челсі талісманом є Лев Стемфорд, у "Норвіч Сіті" - Капітан Канарейка, у "Сток Сіті" - гіпопотами Поттермус і Поттерміс.

Чи виросли продажі у компанії-спонсора, не повідомляється.

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