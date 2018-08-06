"Атака дронів" у Венесуелі: що відомо про ймовірний замах на Мадуро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадуро (крайній ліворуч) впевнений, що його хотіли вбити прямо на параді. Опозиція сумнівається. Чому?

Шестеро осіб заарештовані у Венесуелі за підозрою у причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро в минулу суботу.

Міністр внутрішніх справ Нестор Реверол заявив, що затримані входили до угрупування, яке прикріпило вибухівку до двох безпілотників - так вони планували вбити главу держави під час військового параду в столиці Каракасі.

Новий сюжетний поворот у політичному житті глибоко розколотої південноамериканської країни породив ряд питань, які поки що залишаються без відповіді.

Що ж насправді сталося?

Копирайт изображения Twitter/@soldadoDfranela Image caption Кадр з відео, розміщеного на сторінці угруповання "Солдати у футболках", яка заявляє про свою відповідальність за замах. На ньому видно дрон, за допомогою якого була здійснена ця акція

Все відбулося у той момент, коли пан Мадуро виступав у Каракасі зі зверненням до військ на параді до річниці утворення національної гвардії Венесуели.

О 17:41 за місцевим часом почувся звук вибуху, і президент подивився вгору зі спантеличеним виразом обличчя.

Його дружина Силия Флорес, що стояла поруч, відступила назад з переляку, при цьому її погляд - так само, як і у більшості людей, що дивилися на президента, - повернувся до неба.

На телевізійних кадрах з прямої трансляції параду видно, як солдати ламають стрій і розбігаються у пошуках укриття. За інформацією венесуельської влади, сім офіцерів були поранені.

А за словами глави МВС, "терористи" планували запустити два дрони, начинені вибухівкою С4, над військовим парадом.

Один з них був збитий до того, як встиг перетнути периметр зони безпеки перед президенською платформою. А другий не впорався з керуванням і врізався у сусідню будівлю, викликавши невелике загоряння, розповів міністр Нестор Реверол.

Копирайт изображения VTV Image caption Солдати на параді почали розбігатися, коли почули звук вибуху

Хто це зробив?

Міністр додав, що шість "терористів і найманих убивць" були заарештовані.

Також поліція вилучила шість автомобілів і провела обшуки у кількох готелях.

За інформацією уряду, були отримані відеозаписи, які пов'язують заарештованих із замахом на президента.

Відразу ж після інциденту уряд вказав на радикальні елементи у правій частині політичного спектру Венесуели як на можливих винуватців.

Нестор Реверол заявив, що серед заарештованих - людина, яку звинувачують в участі у нападі на Форт Парамакай - армійські казарми на північному сході Венесуели.

Пізніше Мадуро звинуватив президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса і декого у США в провокуванні змови "правих сил" з метою його вбивства.

"У мене немає сумнівів, що це ненависть колумбійських олігархів, - сказав Мадуро. - Упевнений, що всі докази випливуть на поверхню".

Колумбійський уряд заперечує будь-яку причетність до події, а всі звинувачення Мадуро називає безпідставними.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон також відкинув будь-яку причетність Вашингтона, додавши, що все це могло бути влаштоване самим венесуельським режимом.

Чому опозиція сумнівається?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співробітники спецслужб збирають докази біля будівлі, в яку, як повідомлялося, врізався один з дронів

Це вже не перший раз, коли Мадуро розкриває змову, направлену на його вбивство - і при цьому нічим не підкріплює свої звинувачення.

Опозиція відразу ж засумнівалася в офіційній версії.

"Ми до цих пір так і не побачили, чи була це реальна спроба замаху, нещасний випадок або що-небудь ще з тих версій, які обговорюються e соціальних мережах", - йдеться в заяві об'єднання опозиції "Широкий фронт за вільну Венесуелу".

"Відповідальним кроком було б дочекатися результатів належного розслідування, проте справді важко повірити всьому, що говорять чиновники режиму", - додають лідери опозиції.

За інформацією Associated Press, пожежники, які працювали на місці події, зеперечили версію, запропоновану урядом - вони заявили, що у будівлі по сусідству стався вибух газу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Солдати на параді - до вибуху

Водночас, анонімний співробітник поліції сказав агентству France-Presse, що дрони могли бути запущені з житлового будинку, розташованого неподалік.

При цьому маловідома раніше організація, що називає себе "Солдати у футболках", оголосила через соцмережі, що ймовірна атака - справа їхніх рук.

Хто такі "Солдати у футболках"?

"Національний рух "Солдати у футболках" - маловідома опозиційна організація, яка стверджує, що була сформована чотири роки тому.

Їхня мета - "зібрати воєдино всі групи опору на національному рівні, щоб спільно боротися проти диктатури".

У неділю угруповання опублікувало в своєму Twitter аматорське 14-секундне відео, на якому зображено схожий на дрон об'єкт, який летить в небі під звук виступу Ніколаса Мадуро.

Копирайт изображения Twitter/@soldadoDfranela Image caption Логотип "Солдатів у футболках"

Чоловічий голос за кадром каже: "Я стріляю". Відразу ж після цього дрон вибухає і розлітається на шматки.

Чути кілька чоловічих голосів, один з них каже: "Вони підірвали його".

Залишається незрозумілим, хто зняв це відео.

"Солдати в футболках" не відповідають на прохання про інтерв'ю.

У їхньому Twitter говориться: "Снайпери з почесної варти підбили дрони перш, ніж ті досягли цілі".

"Ми продемонстрували, що вони (Уряд. - Ред.) вразливі. Сьогодні ми не досягли своїх цілей, але це лише питання часу".

У повідомленні групи в соцмережах є відсилка до Оскару Переса - бунтівного екс-поліцейського, який у червні 2017 року викрав поліцейський вертоліт, після чого закидав гранатами будівлі МВС і Верховного суду Венесуели.

У січні під час спецоперації з його затримання Переса убили.

Хто такий Ніколас Мадуро?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після приходу Ніколаса Мадуро до влади у 2013 році країна стала глибоко розколотою політично

Мадуро посів посаду президента після смерті свого попередника Уго Чавеса у 2013 році.

З того часу думки про нього радикально розійшлися - як на батьківщині, так і за її межами.

Його правління викликало шквал осуду після жорстокого придушення масових протестів з вимогою відставки в 2017 році.

Уряд звинувачують у нехтуванні демократії та верховенства права, а також у масових порушеннях прав людини в Венесуелі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Протести проти Ніколаса Мадуро у 2017 році

Проте існує міцний кістяк його прихильників, які палко підтримують Мадуро та його Єдину соціалістичну партію (ЄСПВ), стверджуючи, що проблеми Венесуели викликані не діями уряду, а санкціями США.

Перевибори Мадуро у травні цього року збіглися за часом з важкою економічною кризою, яка змусила сотні тисяч венесуельців покинути багату нафтою країну.

Щоб утриматися при владі, Ніколасу Мадуро доводиться дуже покладатися на підтримку армії і силовиків.

Але в той час як високопоставлені армійські чини загалом проявляють лояльність, багато військових середнього та молодшого офіцерського складу демонструють незадоволення.

Десятки з них були арештовані й засуджені за звинуваченнями у змовах і заколоті, багато дезертирували чи втекли з країни.

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