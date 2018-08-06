"Атака дронів" у Венесуелі: що відомо про ймовірний замах на Мадуро
Шестеро осіб заарештовані у Венесуелі за підозрою у причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро в минулу суботу.
Міністр внутрішніх справ Нестор Реверол заявив, що затримані входили до угрупування, яке прикріпило вибухівку до двох безпілотників - так вони планували вбити главу держави під час військового параду в столиці Каракасі.
Новий сюжетний поворот у політичному житті глибоко розколотої південноамериканської країни породив ряд питань, які поки що залишаються без відповіді.
Що ж насправді сталося?
Все відбулося у той момент, коли пан Мадуро виступав у Каракасі зі зверненням до військ на параді до річниці утворення національної гвардії Венесуели.
О 17:41 за місцевим часом почувся звук вибуху, і президент подивився вгору зі спантеличеним виразом обличчя.
Його дружина Силия Флорес, що стояла поруч, відступила назад з переляку, при цьому її погляд - так само, як і у більшості людей, що дивилися на президента, - повернувся до неба.
На телевізійних кадрах з прямої трансляції параду видно, як солдати ламають стрій і розбігаються у пошуках укриття. За інформацією венесуельської влади, сім офіцерів були поранені.
А за словами глави МВС, "терористи" планували запустити два дрони, начинені вибухівкою С4, над військовим парадом.
Один з них був збитий до того, як встиг перетнути периметр зони безпеки перед президенською платформою. А другий не впорався з керуванням і врізався у сусідню будівлю, викликавши невелике загоряння, розповів міністр Нестор Реверол.
Хто це зробив?
Міністр додав, що шість "терористів і найманих убивць" були заарештовані.
Також поліція вилучила шість автомобілів і провела обшуки у кількох готелях.
За інформацією уряду, були отримані відеозаписи, які пов'язують заарештованих із замахом на президента.
Відразу ж після інциденту уряд вказав на радикальні елементи у правій частині політичного спектру Венесуели як на можливих винуватців.
Нестор Реверол заявив, що серед заарештованих - людина, яку звинувачують в участі у нападі на Форт Парамакай - армійські казарми на північному сході Венесуели.
Пізніше Мадуро звинуватив президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса і декого у США в провокуванні змови "правих сил" з метою його вбивства.
"У мене немає сумнівів, що це ненависть колумбійських олігархів, - сказав Мадуро. - Упевнений, що всі докази випливуть на поверхню".
Колумбійський уряд заперечує будь-яку причетність до події, а всі звинувачення Мадуро називає безпідставними.
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон також відкинув будь-яку причетність Вашингтона, додавши, що все це могло бути влаштоване самим венесуельським режимом.
Чому опозиція сумнівається?
Це вже не перший раз, коли Мадуро розкриває змову, направлену на його вбивство - і при цьому нічим не підкріплює свої звинувачення.
Опозиція відразу ж засумнівалася в офіційній версії.
"Ми до цих пір так і не побачили, чи була це реальна спроба замаху, нещасний випадок або що-небудь ще з тих версій, які обговорюються e соціальних мережах", - йдеться в заяві об'єднання опозиції "Широкий фронт за вільну Венесуелу".
"Відповідальним кроком було б дочекатися результатів належного розслідування, проте справді важко повірити всьому, що говорять чиновники режиму", - додають лідери опозиції.
За інформацією Associated Press, пожежники, які працювали на місці події, зеперечили версію, запропоновану урядом - вони заявили, що у будівлі по сусідству стався вибух газу.
Водночас, анонімний співробітник поліції сказав агентству France-Presse, що дрони могли бути запущені з житлового будинку, розташованого неподалік.
При цьому маловідома раніше організація, що називає себе "Солдати у футболках", оголосила через соцмережі, що ймовірна атака - справа їхніх рук.
Хто такі "Солдати у футболках"?
"Національний рух "Солдати у футболках" - маловідома опозиційна організація, яка стверджує, що була сформована чотири роки тому.
Їхня мета - "зібрати воєдино всі групи опору на національному рівні, щоб спільно боротися проти диктатури".
У неділю угруповання опублікувало в своєму Twitter аматорське 14-секундне відео, на якому зображено схожий на дрон об'єкт, який летить в небі під звук виступу Ніколаса Мадуро.
Чоловічий голос за кадром каже: "Я стріляю". Відразу ж після цього дрон вибухає і розлітається на шматки.
Чути кілька чоловічих голосів, один з них каже: "Вони підірвали його".
Залишається незрозумілим, хто зняв це відео.
"Солдати в футболках" не відповідають на прохання про інтерв'ю.
У їхньому Twitter говориться: "Снайпери з почесної варти підбили дрони перш, ніж ті досягли цілі".
"Ми продемонстрували, що вони (Уряд. - Ред.) вразливі. Сьогодні ми не досягли своїх цілей, але це лише питання часу".
У повідомленні групи в соцмережах є відсилка до Оскару Переса - бунтівного екс-поліцейського, який у червні 2017 року викрав поліцейський вертоліт, після чого закидав гранатами будівлі МВС і Верховного суду Венесуели.
У січні під час спецоперації з його затримання Переса убили.
Хто такий Ніколас Мадуро?
Мадуро посів посаду президента після смерті свого попередника Уго Чавеса у 2013 році.
З того часу думки про нього радикально розійшлися - як на батьківщині, так і за її межами.
Його правління викликало шквал осуду після жорстокого придушення масових протестів з вимогою відставки в 2017 році.
Уряд звинувачують у нехтуванні демократії та верховенства права, а також у масових порушеннях прав людини в Венесуелі.
Проте існує міцний кістяк його прихильників, які палко підтримують Мадуро та його Єдину соціалістичну партію (ЄСПВ), стверджуючи, що проблеми Венесуели викликані не діями уряду, а санкціями США.
Перевибори Мадуро у травні цього року збіглися за часом з важкою економічною кризою, яка змусила сотні тисяч венесуельців покинути багату нафтою країну.
Щоб утриматися при владі, Ніколасу Мадуро доводиться дуже покладатися на підтримку армії і силовиків.
Але в той час як високопоставлені армійські чини загалом проявляють лояльність, багато військових середнього та молодшого офіцерського складу демонструють незадоволення.
Десятки з них були арештовані й засуджені за звинуваченнями у змовах і заколоті, багато дезертирували чи втекли з країни.
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