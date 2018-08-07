Які українські політики платили Манафорту мільйони через офшори: нові свідчення

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтні 2017 року пан Манафорт добровільно здався ФБР

Головний свідок у справі Пола Манафорта, екс-глави передвиборчого штабу Трампа, в суді розповів, як допомагав своєму колишньому діловому партнеру ухилятися від податків, і як сам же вкрав у нього частину коштів.

У понеділок колишній діловий партнер і підлеглий політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс постав перед судом - він прийшов зі старанно виголеним обличчям і повністю готовий до співпраці зі слідством і судом - йому загрожує багатотисячний штраф і від 5 до 15 років в'язниці за скоєні ним злочини.

Зі слідством права рука американського політтехнолога співпрацює з лютого 2018 року - після того, як йому висунули обвинувачення у брехні уряду США і змові проти нього, а також в банківському шахрайстві і ухиленні від сплати податків.

За словами Гейтса, він чинив так за наполяганням свого боса, Пола Манафорта. Він також зізнався в суді в низці порушень закону, які зробив в період з 2006 по 2014 роки, коли працював в Україні.

Гейтс стверджує, що на Кіпрі, Гренадінських островах та у Великій Британії на його ім'я, а також на ім'я Пола Манафорта і керівника його українського офісу Костянтина Килимника були зареєстровані півтори десятки компаній, за допомогою яких згодом відмивалися гроші.

Про їх наявність і кількість колишні партнери навмисне не розповідали ні міністерству фінансів, ні американській податковій, як того вимагає закон. Вони також часом видавали прибуток за кошти, взяті в борг, таким чином ухиляючись від сплати податків і пояснень щодо походження цих коштів.

Водночас Гейтс розповів і те, як підробляв свої звіти про витрачені в поїздках кошти [в американській бізнес-моделі добові витрати під час відряджень, як правило, відсутні, натомість службовці подають звіт про витрачені на проживання, харчування, перельоти гроші і отримують компенсацію - Ред.] і запускав руку в хазяйський гаманець.

Так, він привласнив собі близько 100 тисяч доларів з офшорних рахунків, що належать Манафорту.

Поки Гейтс давав свідчення, він жодного разу не подивився в очі колишньому бізнес-партнеру, який сидів в декількох метрах від нього. Той сидів непорушно в чорному дорогому костюмі замість тюремної роби, доки його колишній підлеглий розповідав, з ким із росіян і українців Манафорт мав справу, за що і яким чином вони оплачували його послуги.

Українці у справі Манафорта

Рінат Ахметов - перший у списку українських клієнтів Манафорта. За даними обвинувачення, які підтвердив колишній партнер політтехнолога президентів, український мільярдер, власник групи СКМ, колишній народний депутат і головний спонсор Партії Регіонів, оплачував послуги політтехнолога за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі.

З цих рахунків він переказував кошти компанії Манафорта, за дивним збігом обставин, теж розташованій на цьому острові. Обґрунтування платежу: оплата послуг з побудови бренду і політичного проекту Партія Регіонів, створення її платформи, структури, консультації під час виборів, повернення Партії Регіонів до влади, приведення на президентський пост Віктора Януковича в 2010 році.

Сергій Тігіпко - колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України і екс-міністр соціальної політики - також оплачував консультації Пола Манафорта таким же чином, що і Ахметов, переказуючи кошти з рахунків своєї кіпрської компанії фірмі Манафорта, розташованій на тому ж острові. Всю паперову роботу брав на себе Рік Гейтс.

Сергій Льовочкін - колишній керівник адміністрації президента Януковича, мільйонер, народний депутат України від "Опозиційного блоку" - за словами Гейтса, в цілому заплатив Манафорту кілька мільйонів доларів за його політичні консультації. І український політик, і американський політтехнолог також використовували свої кіпрські компанії для переказу та отримання коштів.

Андрій Клюєв - тричі віце-прем'єр-міністр України, один з керівників Партії Регіонів, депутат кількох скликань, оголошений в 2014 році в міжнародний розшук на три роки [в 2017 році керівник українського бюро "Інтерполу" повідомив про те, що відомство більше не розшукує політика] - також платив Манафорту за його послуги за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі.

Борис Колесніков - близький соратник Ріната Ахметова, колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань інфраструктури, який керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, один з керівників "Опозиційного блоку" - як і інші українські політики, оплачував послуги американського політтехнолога, розплачуючись за допомогою переказів з рахунків кіпрської компанії.

Росіяни

Російський бізнесмен Олег Дерипаска перевів Полу Манафорту 10 мільйонів доларів. Він також скористався послугами своєї компанії, розташованої на Кіпрі.

У чому ще зізнався Гейтс?

Колишній молодший партнер Манафорта зустрічався зі слідчими 20 разів і зізнався в крадіжці грошей у партнера і інших співробітників, навмисному приховуванні від уряду наявності закордонних рахунків.

Гейтс розповів, що переказував гроші з кіпрських рахунків на британські, а потім - на американські і не платив з них податки. Він також визнав, що його зустрічі в березні 2013 року з конгресменом і лобістом стосувалися українських питань, про що він збрехав слідчим під час перших допитів. Гейтс підробляв документи для банків, в яких Манафорт "сподівався" отримати позики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Річард Гейтс (зліва) - діловий партнер Пола Манафорта

Він кілька разів вказав, що діяв таким чином за намовою Манафорта і зазначив, що вони удвох також співпрацювали з двома кіпрськими юридичними компаніями, які допомагали проводити банківські операції.

За майже дві години Гейтс вивчив мантію судді, костюми прокурорів і перші кілька рядів публіки до дрібниць, але жодного разу не глянув на Манафорта. Втім, він назвав колишнього партнера одним з найбільш блискучих політичних стратегів з усіх, з ким йому коли-небудь доводилося працювати.

У вівторок колишнього бізнес-партнера Манафорта очікує перехресний допит.

Сам політтехнолог і колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт всі обвинувачення щодо себе відкидає.

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